"Altri come noi multati in quella domenica dall'autovelox fisso di località Dalmazzi a Sant'Albano Stura?"

Gentile direttrice,

scrivo per segnalare un fatto che ha coinvolto me e mio fratello e per chiedere, tramite il vostro giornale, se altri cittadini abbiano vissuto una situazione simile.

Domenica 11 maggio 2025, nel tardo pomeriggio/sera, io e mio fratello abbiamo ricevuto entrambi una multa per eccesso di velocità, transitando a distanza di un minuto l’uno dall’altro in località Dalmazzi a Sant’Albano Stura su un tratto stradale che percorriamo abitualmente più volte alla settimana.

La velocità rilevata sarebbe stata di quasi 90 km/h a fronte di un limite di 70 km/h, ma ci sembra francamente molto strano: conosciamo bene la presenza dell’autovelox fisso in quel punto e facciamo sempre attenzione a rispettare i limiti, soprattutto in quel tratto.

Proprio per questo motivo, una velocità del genere ci sorprende non poco – fosse stato un piccolo sforamento, sarebbe potuto sembrare plausibile, ma in questo caso la differenza ci pare davvero inconsueta.

Vorremmo quindi sapere, tramite il vostro aiuto, se altri cittadini della zona o viaggiatori abituali hanno ricevuto negli ultimi giorni una multa simile, magari sempre in data 11 maggio, e se anche loro hanno avuto la sensazione di un’anomalia.

Ringraziamo in anticipo per l’attenzione e l’eventuale pubblicazione/appello e per la vostra disponibilità,

Andrea

Ps. Chi volesse rispondere alla richiesta di Andrea può farlo scrivendo alla mail direttore@targatocn.it