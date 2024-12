Calcio femminile, serie B: è missione riscatto per la Freedom FC Women contro l'Orobica Bergamo

Missione riscatto. Dopo 4 sconfitte consecutive ed archiviata una salutare sosta per le nazionali, la Freedom FC Women vuole cambiare rotta e chiudere al meglio il 2024: obiettivo, non perdere terreno e, magari, recuperarlo, dal treno di testa. Ma, soprattutto, tornare ad assaporare il gusto di una vittoria che manca dal 20 ottobre (3-1 sul Cesena).

Le biancoblu proveranno quindi a centrare i tre punti, ospitando allo Stadio “Fratelli Paschiero” la neopromossa Orobica Calcio Bergamo per la dodicesima giornata di Serie B: le cuneesi arrivano da una proficua e positiva settimana di lavoro sul campo, che ha permesso di smaltire alcuni acciacchi, in attesa del pieno recupero di giocatrici come Zanni e Coda, oltre a Borello (il cui ritorno è previsto ad inizio 2025). Mentre l'infermeria si svuota progressivamente, è arrivato in settimana anche il primo colpo da parte della società nella finestra dicembrina del mercato: Aryana Harvey, duttile difensore statunitense classe 1997, ex Pomigliano e Cesena, la quale ha già svolto i primi allenamenti con le nuove compagne.

L'AVVERSARIA

L'Orobica Calcio Bergamo, dopo il 2° posto nella scorsa Serie C (70 punti, alle spalle del Lumezzane), ha confermato Marianna Marini in panchina per l'avventura nel campionato cadetto, con tante novità in rosa (ben 15): fra queste si segnalano l'attaccante Lorenza Scarpelli (ex Torres e Ravenna), le centrocampista Giulia Risina (ex Cesena, Napoli Torres) e Federica Cavicchia (ex Lucerna, Zurigo, Napoli e Tavagnacco, i difensori Elisa Donda (ex Tavagnacco) e Martina Piazza (ex Pordenone e San Marino). Le “Sharks” hanno finora totalizzato 10 punti in altrettante gare disputate, frutto di tre successi, un pareggio e 6 sconfitte, in attesa di recuperare il match sospeso con il Cesena lo scorso 24 novembre per infortunio al direttore di gara. Il club bergamasco ha anch'esso messo a punto un'operazione di mercato, con l'arrivo di Lolita Zizytè, lituana, difensore classe 1998, ex Venezia, Matera e proprio Freedom FC (in Serie C).

Freedom FC Women-Orobica Calcio Bergamo si disputerà domenica 8 dicembre (ore 14.30) allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo: dirigerà l'incontro il sig. Giovanni Moro di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre e Fabio Cappellaro di Verona. Apertura biglietteria alle 13.30.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DODICESIMA GIORNATA (Domenica 8 dicembre ore 14.30

Chievo-Vis Mediterranea (ore 12)

Genoa Women-San Marino Academy (ore 14)

Cesena-Pavia Academy

Freedom FC Women-Orobica Calcio Bergamo

Lumezzane-Brescia

Parma-Arezzo

Res Women-Hellas Verona

Ternana-Bologna

CLASSIFICA

Parma 30, Ternana 30, Bologna 25, Genoa 24, Chievo 18, Brescia 18, Freedom FC Women 18, Arezzo 16, Cesena 15, Lumezzane 15, Res Women 12, Orobica 10, Pavia Academy 10, Hellas 7, San Marino Academy 7, Vis Mediterranea 1.