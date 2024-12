STARS raccoglie 9 milioni di dollari in prevendita: è la miglior cripto da acquistare?

Crypto All-Stars è il progetto che unisce le principali meme coin per sfruttare il loro potenziale e offrire enormi ricompense di staking; per questo motivo ha generato un'enorme FOMO finora nella sua prevendita.

Poiché i finanziamenti continuano ad affluire, le prospettive per il debutto di $STARS sugli exchange sono molto alte, con alcuni che prevedono rendimenti potenziali di 10x o più, rendendola la migliore cripto su cui puntare.

Questo slancio ha fatto sì che Crypto All-Stars ricevesse un'ampia attenzione, compresi gli elogi del popolare influencer di criptovalute Daryl Boo, che ha definito $STARS “la criptovaluta più rialzista del 2024”.

All'attuale prezzo di prevendita di $0,0016782, gli investitori che acquistano il token $STARS hanno l'opportunità di bloccare i token per ottenere il massimo profitto.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Il settore delle meme coin è in crescita

Il settore delle meme coin, con una valutazione di mercato di circa $127 miliardi, mostra chiaramente un valore significativo con uno status rialzista. Le meme coin sono dunque diventate una forza da non sottovalutare, secondo i dati. Per questo motivo, una prevendita come quella di Crypto All-Stars non può passare inosservata.

Oggi, diverse meme coin sono sotto i riflettori, distogliendo l'attenzione da molte altcoin. Con questo aumento di popolarità, non è irragionevole pensare che le meme coin possano un giorno entrare nella top 10 dell’ampio settore delle criptovalute.

A novembre, due degli asset che hanno registrato le migliori performance sono Dogecoin e Shiba Inu ($SHIB), con Dogecoin che ha registrato un guadagno da un anno all'altro del 310% e Shiba Inu che ha seguito con il 150%. In confronto, Bitcoin, che ha toccato nuovi massimi storici a novembre, si è classificato al quarto posto, con Solana ($SOL) al terzo posto.

Questa tendenza non si limita solo alle meme coin ben consolidate. I token meno conosciuti, come Chill Guy ($CHILLGUY), hanno registrato un aumento del 120% solo in seguito alle voci di una possibile quotazione su Binance la scorsa settimana, dimostrando l'immenso potenziale di questo settore.

Crypto All-Stars adotta un nuovo approccio

Per aggiungere ancora più entusiasmo con rendimenti più elevati, Crypto All-Stars ha un rendimento per lo staking del 261%. Per questo molti si affrettano ad acquistare, con la speranza di elevati ritorni sull’investimento.

Ma la vera novità di Crypto All-Stars è l’introduzione di una piattaforma unificata che prende il nome di MemeVault.

Il MemeVault è la prima piattaforma di staking unificata del settore, progettata per diventare la migliore su cui investire. Riunisce le migliori meme coin come $DOGE, $SHIB, Brett ($BRETT), che ha recentemente raggiunto un massimo storico simile a $BTC, e potenzialmente $CHILLGUY, oltre ad altre emergenti che stanno per entrare nell'elenco delle migliori meme coin su cui investire quest'anno.

Una volta lanciato, questo protocollo di staking semplificherà il processo eliminando la necessità di gestire più protocolli per generare guadagni. Gli utenti potranno invece affidarsi a un unico protocollo per generare rapidamente un reddito passivo con le loro meme coin.

La risposta è $STARS, la chiave per sbloccare il pieno potenziale del MemeVault. Semplicemente possedendo $STARS, gli utenti possono moltiplicare le ricompense dello staking fino a 3x il tasso normale. Non c'è da stupirsi che gli investitori si stiano affrettando ad assicurarsi la maggior quantità possibile di $STARS in prevendita, dato che promette tanto bene a lungo termine.

La sicurezza del progetto è garantita dalle verifiche di Coinsult e SolidProof, che hanno confermato che lo smart contract è privo di errori. Anche la comunità è in continua crescita su piattaforme come Telegram e X e ciò riflette l'alto livello di interesse per il progetto, pronto a guadagni esplosivi.

