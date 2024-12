Assemblea e auguri di Natale Lega Cuneo, Bergesio: "Un bel momento di condivisione e confronto su quanto fatto al Governo"

Oltre 200 persone, tra amministratori locali, militanti e simpatizzanti, hanno preso parte oggi al tradizionale scambio di Auguri di Natale della sezione di Cuneo e provincia della Lega. Ad accoglierli a Fossano, è stato il Segretario provinciale, Senatore Giorgio Maria Bergesio.

Il pranzo è stato preceduto da un incontro sui temi cari al partito, dall’autonomia alla legge della Montagna. Al tavolo dei relatori moderato da Simone Mauro, accanto a Bergesio, l’Onorevole Riccardo Molinari, Segretario nazionale Lega, i Consiglieri regionali Gianna Gancia e Luigi Icardi, Paolo Demarchi, Vicesegretario provinciale, Matteo Gagliasso, Coordinatore Lega Giovani Piemonte, e il sindaco di Fossano, Dario Tallone.

“L’autonomia per noi è tema fondamentale - ha esordito il Senatore Bergesio -. In Piemonte avremmo finalmente una redistribuzione equa sui territori fatta dai territori stessi. Per questo dobbiamo sostenere questo argomento, al fianco del Ministro Roberto Calderoli. Perché autonomia vuol dire sostegno a famiglie e imprese. Ma il Ministro Calderoli ha proposto anche un altro tema importante, quello della montagna, con un disegno di legge che mira a contrastare lo spopolamento delle terre alte fornendo risorse e servizi. E il Festival nazionale della montagna, grazie a Calderoli, quest’anno si terrà proprio qui, in provincia di Cuneo, a Frabosa, dove venerdì 13 dalle 20 e sabato 14 dicembre dalle 9 alle 13 avremo l’opportunità di approfondire il tema con il Ministro ma anche con l’Assessore regionale Enrico Bussalino e con il Governatore del Piemonte".

“Altrettanto importante - ha detto ancora il Senatore Bergesio - sarà la “gazebata” con cui, sabato 14 e domenica 15 dicembre, potremo esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno al Ministro Matteo Salvini, che il 13 dicembre attende la sentenza del processo “Open arms”.

Altri argomenti affrontati: decreto flussi con l’inserimento del vincolo sui ricongiungimenti voluto dalla Lega, l’opposizione al Trattato Ue del Mercosur e il sostegno alle aziende agricole italiane, e grandi infrastrutture, dal Tenda bis di cui si attende il completamento entro fine anno, tangenziale di Demonte con il finanziamento da 92 milioni, l’Armo Cantarana con la statale 28 di cui va avanti lo studio da parte di Anas, la tangenziale di Mondovì finanziata con 90 milioni e la tangenziale di Fossano di cui si attende nel 2025 la riattivazione. Infine l’ultima battaglia, per fermare l’istituzione del CAS di frazione Bandito a Bra insieme alla segreteria cittadina.

“Abbiamo portato a casa il risultato dell’autonomia, e non era scontato, anche perché è l’unico provvedimento su cui la sinistra ha fatto effettivamente opposizione, segno che la questione è importante e può cambiare le cose. E ci siamo riusciti grazie alla tenacia del Ministro Calderoli e all’impegno della Lega in Parlamento”, ha commentato l’Onorevole Molinari.

“Quanto stabilito dalla Corte costituzionale ci deve spingere ad avviare la riforma in questi due anni, dimostrando alla gente che con l’autonomia si semplifica la vita ai cittadini. Essere per l’autonomia è essere contro le baronie e le incrostazioni di sistema. È una battaglia giusta della Lega”.

Stellantis, Province elettive, sanità sono gli altri argomenti toccati da Molinari che ha concluso con un’esortazione: “Dobbiamo avere il coraggio di portare avanti le nostre idee anche se non sono di moda. Perché sappiamo che sono giuste: questione settentrionale, pensioni, difesa dell’agricoltura, degli enti locali e tanto altro”.

L’incontro si è chiuso con il pranzo di Natale e con lo scambio degli auguri e i ringraziamenti e con i saluti del Senatore Bergesio: “La Lega a Cuneo c’è, magari senza fare tante chiacchiere, ma dimostrandolo concretamente con i fatti, sempre al fianco dei cittadini".