Saluzzo, le minoranze chiedono chiarimenti su piazza della Stazione e sulla sicurezza nei giardini della Rosa Bianca

“Piazza Vittorio Veneto, meglio noto come piazza della Stazione, a poche decine di metri dall' ospedale e dal centro cittadino, luogo di arrivo ma anche di passaggio per chi viene a Saluzzo, versa in condizioni di degrado e trascuratezza”.

“A che punto sono i lavori sulla ex stazione FS? E l'ambizioso progetto del Movicentro?”

"I passeggeri e i turisti che fruiscono del treno - affermano Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio - attraversano una piazza che non è certo un bel biglietto da visita per la città. Emblematica la struttura dell'ex peso pubblico, avvolta in un telo e che resta la parte più degradata di tutta l'area. I lavori di recupero dell'ex stazione sono avviati da un anno e la piazza è in "modalità cantiere": quando è prevista la fine dei lavori? E a che punto è - dopo anni che se ne parla - il polo Movicentro, che nelle intenzioni di chi lo ha pensato avrebbe dovuto essere luogo di sintesi e d'incontro tra il trasporto su rotaia e quello su gomma?".

“L'accesso alle scuole medie e ai giardini Rosa Bianca a Saluzzo può essere più sicuro?

La video sorveglianza e il controllo di un obiettivo sensibile come la sinagoga ebraica di vicolo Deportati Ebrei è adeguata? È quanto chiedono al sindaco le minoranze consiliari, con un'interpellanza che verrà discussa il prossimo 22 luglio. "Gli edifici scolastici sono stati oggetto di importanti investimenti - affermano i consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio. Ogni giorno centinaia di ragazzi, docenti e personale frequentano questi spazi, di studio ma anche di sport e ricreativi, arrivando dai tre accessi di piazza Dante, vicolo Deportati Ebrei e via Martiri della Liberazione. I giardini sino a qualche anno fa venivano chiusi la sera: oggi non più. Nella prospettiva della prevenzione chiediamo al sindaco di fare un ragionamento".

Sono questi i temi delle interrogazioni che le minoranze presenteranno in Consiglio comunale a Saluzzo martedì 22 luglio.

Una seduta che sarà caratterizzata dal dibattito sul problema dei lavoratori stagionali africani e dall’impianto di produzione di biogas in zona Ruata Eandi.