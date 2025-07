Il sindaco di Valdieri contro Pier Mario Giordano: "ha una crisi di nervi"

Egregio direttore,

uno dice che lo fa per passione, che lo fa per interesse del territorio, poi quando dopo 5 anni viene sostituito per un normale, legittimo avvicendamento, gli prende una crisi di nervi e gli si avvelenano i denti.

E’ il caso del geometra Pier Mario Giordano, che scaduto il suo mandato di presidente dell’Ente Parco Alpi Marittime, disinteressato com’è e “cissato” da qualche amico, sta dimostrando di non mandarla giù.

Poichè sono stato coinvolto nella polemica, per quanto mi riguarda rivendico di essere tra coloro che per la nomina del presidente del Parco ha chiesto fin dall’inizio un avvicendamento per innovare l’attività dell’Ente, dichiaratamente secondo princìpi di competenza ed esperienza.

In questa visione la mia proposta non è stata recepita: la politica regionale ha ritenuto opportuna una scelta diversa, a cui ci si è dovuti adeguare.

L’indicazione ultima non ha confortato le aspirazioni del Giordano. Ma non si capisce il suo risentimento, visto che lui stesso riconosce di avere dato la disponibilità della sua candidatura – ovviamente per puro spirito di servizio – per un “incarico a tempo fino al 2027”.

La crisi di nervi del Giordano lo porta ad esaltare il suo operato e le sue realizzazioni passate. Buon per lui, sarà ricordato per opere poco concrete, fantasiose e dispendiose, che però non deve omettere di pubblicizzare a suo merito (vedi per esempio, l’inquinamento luminoso, il progetto Alcotra, il Piano di Gestione senza un reale confronto con le Amministrazioni comunali e le Associazioni di categoria, la modifica della obsoleta e vincolante legge quadro sui Parchi, le concessioni di pesca nelle zone SIC e ZPS).

Ma non solo, pur vantandone l’amicizia, contesta al neo eletto presidente Erbì incompatibilità e procedure varie piuttosto tendenziose.

Sarà bene finirla qua. Per questo non ci resta che dirgli : “Stai sereno, Pier Mario!”.

Grazie per la pubblicazione, distintamente.

Guido Giordana, sindaco di Valdieri