Treni piemontesi: martedì l’incontro con Trenitalia e RFI, tra rincari e disagi cronici

È previsto martedì 22 luglio alle ore 16 l'incontro mensile in videoconferenza tra Trenitalia, RFI e le Associazioni dei Viaggiatori piemontesi, insieme alle Associazioni dei Consumatori. L’appuntamento servirà a far emergere le criticità – già più volte denunciate – di un sistema ferroviario regionale che soffre aumenti tariffari senza corrispondenti miglioramenti e problemi strutturali ancora irrisolti.

Il Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile (Comis) aveva già criticato l’ultimo adeguamento dello 0,6% scattato dal 1° giugno, giudicandolo evitabile. Secondo il coordinamento, la misura – applicata in automatico in base all’inflazione – avrebbe potuto essere sospesa, come già fatto in Liguria, per venire incontro ai viaggiatori quotidiani.

Oltre ai rincari, le segnalazioni riguardano l’affidabilità dei convogli e le condizioni di viaggio. Su diverse tratte regionali continuano a circolare mezzi obsoleti, con climatizzazione difettosa, servizi igienici guasti e guasti tecnici che rallentano le corse. La linea Asti–Alba e la Cuneo–Torino risultano tra le più colpite da questi disservizi.

Un tema che sta emergendo con crescente urgenza è anche quello della sicurezza nelle stazioni, come nel caso della stazione di Alba. Negli ultimi mesi, gruppi di pendolari e cittadini hanno chiesto maggior tutela nelle ore serali, segnalando situazioni di disagio nei pressi degli spazi esterni. Attualmente, come confermato da RFI, l’atrio e la sala d’attesa risultano già chiusi durante la notte, ma l’area esterna – passaggio obbligato tra piazza Trento Trieste e corso Banska Bystrika – rimane accessibile, rendendo difficile un controllo efficace.

È in corso un confronto con il Comune di Alba per valutare una chiusura parziale anche dell’accesso esterno, nella fascia serale tra le 21.30 e le 5.30. In parallelo, si attende risposta da parte di FS Security sulla richiesta di installare nuove telecamere di sorveglianza sul lato binari: una proposta che sarebbe già stata esaminata a giugno, ma che resta in attesa di finanziamento e tempi di attuazione.