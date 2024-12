Radicali italiani a congresso: il cuneese Filippo Blengino nuovo segretario nazionale

Il cunese Filippo Blengino è il nuovo segretario di Radicali Italiani. L’elezione è avvenuta domenica a Torino, al termine del XXIII congresso dei Radicali Italiani.



“La mia esperienza politica è iniziata a Cuneo, la mia città, il luogo in cui ho mosso i primi passi nel mondo dell’attivismo e della politica - si racconta Blengino -. Qui ho imparato cosa significa lottare per i diritti civili, manifestare e disobbedire pacificamente per una causa giusta. Da Cuneo, si è aperto un percorso che oggi mi porta a rappresentare queste stesse istanze a livello nazionale. La difesa dei diritti dei detenuti, la lotta contro l’emarginazione sociale e l’attenzione ai più deboli sono battaglie che abbiamo iniziato sul territorio e che ora, con il supporto di tutti, intendiamo portare avanti su scala nazionale.

Tutto parte dalle esperienze concrete, dai problemi quotidiani delle persone, dalle energie locali che crescono e si intrecciano. Da Cuneo all’Italia intera, vogliamo continuare a sviluppare questo impegno, contaminando i territori con le nostre idee di libertà, giustizia e diritti umani. Insieme - conclude -possiamo costruire un Paese più libero e più giusto.”