Calcio Serie D: il Bra sfiora il colpaccio sul campo del Varese, Saluzzo ok

Disputata la diciassettesima giornata sui campi del girone A di Serie D.

Il Bra sfiora l'impresa sul campo del Varese. Giallorossi in vantaggio a dieci minuti dal termine con Aloia ma riacciuffati allo scadere da una rete di Lari per l'1-1 finale. La squadra di Nisticò porta comunque via un punto pesante dal Franco Ossola, lasciando il Varese degli ex Floris, Piras e Marchisone a meno nove. Ne approfitta per avvicinare la capolista il Vado, vittorioso per 3-1 contro l'Oltrepò ed ora a cinque lunghezze dai braidesi-.

Molto bene il Saluzzo che supera per 2-1 il Derthona con gol di Castineira e Scotto e dà continuità al suo ottimo campionato.

Passo falso del Fossano, travolto 4-0 al Pochissimo dalla NovaRomentin.

I RISULTATI DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA

Asti-Lavagnese 2-2

Vogherese-Albenga 4-1

Borgaro-Chisola 0-3

Varese-Bra 1-1

Fossano-NovaRomentin 0-4

Imperia-Cairese 3-0

Ligorna-Gozzano 1-4

Saluzzo-Derthona 2-1

Sanremese-Chieri 0-0

Vado-Oltrepò 3-1

CLASSIFICA: Bra 39, Vado 34, NovaRomentin 32, Chisola, Varese 30, Lavagnese, Ligorna 28, Asti 25, Gozzano, Saluzzo 24, Sanremese 23, Derthona 22, Vogherese 21, Oltrepò, Albenga 20, Imperia 18, Cairese 16, Fossano 12, Borgaro 11, Chieri 9