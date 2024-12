Volley A2/F - E' un Puma senza pace! La Bam Mondovì viene travolta dal Brescia con un pesante 3-0

Nona sconfitta su dieci gare disputate per la Bam Mondovì di Claudio Basso. Le pumine questo pomeriggio sono state travolte dalla Valsabbina Millenium Brescia con un impetuoso 3-0, nella prima giornata di ritorno della regular season di A2 femminile. Le lombarde di Matteo Bibo Solforati, ex tecnico del Puma, sono apparse superiori alle monregalesi in tutti i fondamentali.

Berger e compagne, pur mettendoci una mediocre dose d'impegno, hanno dato vita a una prestazione a tratti imbarazzante. Emblematica la fase di gioco tra fine primo set e l'inizio del secondo, quando il Brescia è riuscito a piazzare un filotto di ben 15 punti a 0. Tanti errori per le pumine, anche al servizio e gravi difficoltà in fase di attacco e contrattacco. Basti pensare che la top scorer delle rossoblù, Lara Berger, ha chiuso la serata con appena 6 punti.

E' chiaro che non era contro la corazzata del Brescia che ci si attendeva la svolta in casa monregalese, ma quanto visto sul taraflex del Jimmy George di Montichiari rende lo scenario in casa rossoblù più spettrale e meno natalizio. A vincere in casa rossoblù sono stati solo gli Ultras Puma, che anche oggi hanno macinato chilometri per incitare dal primo all'ultimo minuto la squadra. Ora più che mai si attendono interventi da parte della società per cercare di raddrizzare la stagione.

Tutto liscio, invece, per il Brescia, che bissa il successo dell'andata, ma questa volta con maggiore autorevolezza. Nelle leonesse da segnalare la grande prova l'ex Viola Tonello (16 punti), di certo la migliore in campo. Da rivedere, invece, la prestazione della slovena Mija Siftar (10), non in serata di grazia.

PRIMO SET: si parte con la fast vincente di Viola Tonello. Primo break bresciano, 4-1. Veemente reazione del Puma, che ritrova subito la parità. Nuovo allungo della squadra di Bibo Solforati, 9-5. Time-out chiesto da coach Claudio Basso. La ricezione monregalese è da rivedere e Viola Tonello ne approfitta per mettere a segno un altro punto. Sul 12-6 la panchina del Puma si gioca il secondo time-out a disposizione. Ancora pumine in difficoltà e Brescia sul 15-8. Le centrali della Millenium continuano a dettare legge. Padrone di casa in fuga sul 17-9. Il muro del Puma si fa sentire e recupera un break. Primo tempo vincente di Livia Tresoldi, 20-15. Ace di Lara Davidovic,22-15. Ancora due punti portati a casa da Brescia e i set-ball per la Millenium sono 9. Al primo tentativo Chiara Scacchetti chiude il parziale sul 25-15.

SECONDO SET: Brescia subito sul 4-0. Time-out chiesto da coach Basso. Si torna a giocare e arriva l'ace di Aurora Pistolesi. Berger ferma un filotto di 15 punti consecutivi bresciani. Bosso murata da Meli, 8-2. Mondovì in grande difficoltà. Ancora time-out chiesto da Claudio Basso sul 12-3. Un break portato a casa dalle pumine. Siftar mette a segno il punto del 18-11. Entrano in campo Arianna Lancini e Alessia Marengo, ma la musica non cambia. Ennesimo errore al servizio per le pumine. Mondovì cerca di rendere meno pesante il distacco, 21-15. Arrivano otto set-ball per la Millenium sul 24-16. Al secondo tentativo è una scatenata Viola Tonello a trovare la fast vincente per il definitivo 25-17.

TERZO SET: girandola di errori in battuta per entrambe le formazioni. Fallo di posizione di Morgana Giubilato, 6-4. Le pumine restano in scia della avversarie, 9-7. Time-out chiesto da Claudio Basso sul 13-8. Brescia che resta sul +5 sul 19-14. La Bam recupera alcune lunghezze, 23-19. Davidovic conquista il punto che vale cinque match-point. Al primo tentativo è la stessa Davidovic a trovare il muro-out che chiude sul 25-19 set e partita.