A Rifreddo si accende la magia del Natale

A Rifreddo, il Natale è ufficialmente iniziato con una giornata di festa e condivisione che ha coinvolto grandi e piccini.

Gli amministratori e i ragazzi del paese hanno acceso il grande albero di Piazza della Vittoria e inaugurato la tradizionale Casetta degli Elfi, simbolo ormai consolidato delle festività rifreddesi.

La giornata ha preso il via con giochi e attività organizzate nel salone parrocchiale dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr) e dall’associazione ‘Giovani di Turno’.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo, concludendo questa prima parte della festa con una deliziosa merenda a base di cioccolata calda e panettone, preparati dalla Protezione Civile Ana di Rifreddo.

Successivamente, il momento tanto atteso: l’accensione del grande albero di Natale, decorato con i lavoretti realizzati dai piccoli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Alle 18, con un countdown scandito dai bambini, l’albero si è illuminato, dando ufficialmente il via alle festività natalizie.

Dopo l’accensione, i bambini hanno imbucato le loro letterine per Babbo Natale nella magica Casetta degli Elfi, che resterà attiva per tutto il periodo natalizio. “A tal proposito – spiega l’assessore di Rifreddo Maurizio Viso – ricordiamo che, se si vuole che i propri doni arrivino a destinazione la notte di Natale, occorre che la stessa sia munita di nome ed indirizzo di chi la scrive. Ringrazio inoltre la Protezione Civile Ana e don Angelo Vincenti per la loro disponibilità”.

L’amministrazione comunale ha preparato un ricco calendario di eventi in vista del Natale, come illustrato dalla consigliera Valentina Cesano: “Siamo molto soddisfatti di questo momento di comunità. Nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti importanti, tra cui la serata ‘Teatrando’ venerdì 13 dicembre, la consegna dei doni ai bimbi della scuola dell’infanzia e primaria giovedì 19 dicembre, il concerto di Natale degli ‘A Envie de Chanter’ in chiesa sabato 21 dicembre, il concerto e la messa della notte di Natale, con a seguire un caldo e dolce rinfresco preparato dai nostri Alpini, e infine la Tombolata della Befana, domenica 5 gennaio, alle 20.30 nel Salone Parrocchiale”.

Anche il sindaco Elia Giordanino ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla comunità: “Approfitto dello spazio per invitare tutti i rifreddesi agli appuntamenti natalizi e, soprattutto, per ringraziare Elisa, Delia e Tuttonatura di Rifreddo che ci hanno aiutato ad abbellire la nostra Casetta degli Elfi e a mettere in pista quanto occorrente per la bella iniziativa delle letterine a Babbo Natale”.

Con l’accensione dell’albero e la Casetta degli Elfi, Rifreddo si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, magia e spirito comunitario.