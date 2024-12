Si rinnova la tradizione del suggestivo presepe nella grotta della chiesa dei Cappuccini a Ceva

È stato svelato ieri, domenica 8 dicembre, dopo la celebrazione della Santa Messa il presepe allestito della grotta dell’Immacolata della chiesa dei Cappuccini a Ceva.

L'allestimento con la capanna in legno e le statue antiche in gesso, che appartenevano ai religiosi, è stato arricchito, lo scorso anno, con una serie di riproduzioni attuali in resina.

A completare l’allestimento, curato dai volontari che si occupano anche del complesso e del giardino del Museo del Fungo, uno sfondo a tema mediorientale, le casette costruite in modo artigianale, la riproduzione di alcuni mestieri. La struttura portante è stata realizzata dalla Pro loco.

Il presepe rimarrà fino all’Epifania e trovandosi all’esterno è visibile sempre.