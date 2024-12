METEO/ temperature sotto la media, ma poche precipitazioni

La bassa pressione sull'Italia centrale insisterà mantenendo correnti orientali fredde sulle nostre regioni almeno fino a domani sera, ma le precipitazioni saranno poche e concentrate sulle Alpi. Poi ci sarà una fase relativamente più stabile ma ancora particolarmente rigida almeno fino a domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 9 dicembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sulle Alpi marittime e occidentali, e neve fino 700 m. Al pomeriggio graduale miglioramento a partire da nordest, in particolare sulle zone settentrionali. Temperature massime non oltre i 7/8 °C sulle pianure ed i 10 °C sulle coste. Venti deboli variabili sulle aree occidentali, deboli orientali sulle aree orientali, da moderati a localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Domani martedì 10 dicembre.

Sereno o poco nuvoloso sulle aree settentrionali, ancora nuvolosità irregolare su basso Piemonte e Liguria, con precipitazioni anche esse irregolari su Alpi e zone appenniniche tra Piemonte e Liguria. Neve ancora fino a bassa quota. Temperature minime tra 1 e 4 °C su pianure, fino a 5/7 °C sulle coste. Massime tra 7 e 10 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure, mentre ancora da moderati a localmente forti settentrionali su Liguria.

Da mercoledì 11 dicembre.

Graduale riduzione della fenomenologia dalla notte di mercoledì, con giornata per lo più soleggiata anche giovedì. Probabile ritorno delle nebbie. Nel fine settimana qualche nuvola in più tra venerdì e sabato, poi domenica dovrebbe essere ancora una giornata soleggiata e con temperature in rialzo. Temperature che però fino ad allora rimarranno rigide e sotto media con gelate e brinate dal momento in cui i cieli si rassereneranno del tutto.

Venti che tenderanno ad attenuarsi anche in Liguria mercoledì, per poi rinforzarsi nuovamente venerdì, mentre sulle pianure piemontesi saranno assenti o deboli variabili.

