Azione: “Questo sabato a Cuneo per presentare i nuovi commissari provinciali e la proposta di legge sull’energia nucleare”

Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, terrà sabato 14 Dicembre a Cuneo in Piazza Galimberti all’angolo con Corso Nizza alle ore 16:00, insieme all’Onorevole Daniela Ruffino, commissaria per Azione in Piemonte, una conferenza stampa aperta al pubblico per presentare il nuovo assetto del Partito nella Provincia di Cuneo, con la nomina dei commissari.

Per l’occasione sarà anche possibile confrontarsi e firmare per la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare che vuole introdurre il nucleare nel mix energetico nazionale. Tutti i cittadini, i simpatizzanti di Azione e gli interessati alla proposta sul nucleare sono invitati.