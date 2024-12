Sci di fondo, FESA Cup: Martino Carollo secondo nell'Individuale di Slingia

Si è conclusa la tre giorni di gare a Slingia, appuntamento valido perla prima tappa stagionale della FESA Cup di sci di fondo.

La gara maschile, prova individuale in tecnica libera in sci di fondo di 15 km èstata vinta dal francese Parisse con il tempo di 36.17.4 a seguire il cuneese Martino Carollo a +40 secondi dal transalpino, che conferma l'ottimo stato di forma. In terza posizione un altro francese: Victor Lovera a +45.7 dal connazionale.

Ai piedi del podio il demontese Lorenzo Romano, in ripresa dall'Herpes Zoster preso qualche settimana fa. Chiude la top 5 un altro francese, Arnaud Chautemps. Davide Ghiochiude al 16° posto.

Tra gli under 20, in un percorso ridotto di 10 km, sempre prova individuale in tecnica libera, è il tedesco Jacob Elias Moch ad imporsi con il tempo di 24.21.7 davanti all’elvetico Isai Naef e l'azzurro Daniel Pedranzini, primo tra gli azzurri e sul gradino più basso del podio, in coabitazione con Pinzani a +5.9 di ritardo dal vincitore. 5ªpiazza per Gabriele Matli, che chiude con un distacco di 23.6 dal tedesco.

Il cuneese Alessio Romano termina appena fuori dalla top 10, in11ª posizione, mentre Edoardo Forneris chiude al 29° posto.

Al femminile, ottima la prova di Maria Gismondi, che guida la gara dal terzo intertempo (al km 3,3) chiudendo con il tempo di 27.15.1. Seconda la francese Julie Pierrel, che ha provato ad insidiare l’azzurra con un buon recupero di 3 secondi (da +12 a +9) tra il km 8,1 ed il traguardo finale. Marina Kaelin chiude terza a +15.4 da Gismondi.

Tra le U20 si impone la francese Margot Tirlov con il tempo di 27:41:9,seguita dalla piemontese Beatrice Laurent che chiude a +35.8 dalla transalpina dopo aver costantemente mantenuto la seconda posizione. L’altra francese, Margreither, si attesta al terzo posto con +1.17.8 di ritardo dalla vincitrice.