Al Rondò dei Talenti il Natale si festeggia con doni frutto del talento condiviso

Una storia animata, laboratori di creazione di doni, cioccolata calda e panettone. Sono questi gli ingredienti della Festa di Natale del Rondò dei Talenti, in programma venerdì 20 dicembre alle 16,30. Gli invitati? Bambini dai 5 ai 10 anni con le rispettive famiglie. Tutti i partecipanti avranno un ruolo attivo nella festa, che si aprirà con la rappresentazione di una storia animata con protagonisti tutti i personaggi che, in diversi modi, aiutano Babbo Natale: gli elfi, l'orso polare e gli artigiani in prima linea nella realizzazione dei doni. Questi ultimi condurranno i laboratori, proposti in collaborazione con Associazione Il Tarlo, Associazione ricreativa culturale týptōpapé, Associazione La Scatola Gialla, Confartigianato Cuneo, CFP Cebano Monregalese, Valle Varaita Giocolegno, grazie a cui bambini e adulti potranno mettere a disposizione i propri talenti per dare forma a doni natalizi. I laboratori saranno la traduzione della filosofia che anima il Rondò dei Talenti dalla sua nascita: il talento ha senso solo se condiviso, e tutti ne hanno almeno cinque da mettere a disposizione per rendere il mondo migliore. Anche per chi accompagna i bimbi e per fratellini e sorelline più piccole ci sarà modo di contribuire. La distribuzione dei doni precederà la conclusione della festa, con cioccolata calda e panettone per tutti.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, iscrizioni sul sito www.rondodeitalenti.it.

C’è tempo, inoltre, fino alle ore 12 di venerdì 13 dicembre per partecipare al concorso Alla ricerca degli aiutanti di Babbo Natale. A partire dal 18 dicembre i vincitori riceveranno comunicazione via mail e potranno ritirare il premio, fino a martedì 7 gennaio 2025, presso il Rondò dei Talenti.

IL RONDÒ DEI TALENTI DURANTE LE FESTE NATALIZIE

Nel periodo natalizio il polo educativo della Fondazione CRC resterà chiuso mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre e mercoledì primo gennaio 2025, martedì 24 e martedì 31 dicembre sarà aperto dalle 8 alle 13.