Beinette, successo per le letture animate dedicate alle scuole

Lo scorso giovedì 29 novembre, i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria di Beinette hanno avuto l’occasione di partecipare alla lettura animata “MA NOI... SIAMO AMICI?” presso il salone comunale Olivetti, organizzata nell’ambito del progetto “A spasso con Nati per leggere Piemonte”, proposta dalla Biblioteca di Beinette nella persona di Laura Garro.

La lettura è stata eseguita da Marina Berro e Paola Dogliani della Compagnia “Il Melarancio” ed è stata offerta ai bambini la possibilità di immergersi in diverse storie che hanno preso vita attraverso immagini, ma soprattutto attraverso la voce e la mimica delle lettrici/attrici. I libri scelti, albi illustrati, ma non solo, sono stati pensati per l’occasione e si sono rivelati una bella scoperta per i bambini, ma anche per le insegnanti presenti: tutti hanno dimostrato di apprezzare, emozionandosi attraverso le letture che hanno avuto come filo conduttore il tema dell’amicizia. Le letture, inoltre, hanno toccato anche il valore dell'accoglienza, che ci permette di vivere senza paure, con un'infinita voglia di scoprire, conoscere e vivere una vita piena.

Storie e libri offriranno spunti leggeri, poetici, divertenti e profondi sulla ricchezza della diversità e il valore dell’amicizia!

Amicizia, una parola che porta con sé un mondo di emozioni, promesse e intimità! “Amicizia è guardarsi negli occhi e ascoltarsi, è ridere, fino a piangere... Amicizia è scusa, se ho sbagliato, è condividere sogni e paure, è stare in silenzio, che a volte serve, è voglia di stare insieme... ma insieme a chi? Chi è l'Altro? È un amico perché è come me o forse non siamo proprio uguali?”

Piccole e grandi domande a cui i bambini danno risposte senza giudizi e pregiudizi, semplicemente attraverso il gioco e la relazione che nasce e cresce tra due o più persone.