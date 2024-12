Sette milioni di euro per le Aree Omogenee della Val Tanaro e del Monregalese: l’assessore Vignale ospite del GAL Mongioie

Nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre, l’assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha incontrato sindaci e amministratori del Cebano-Monregalese in due differenti incontri: dapprima nel comune di Garessio, scelto come riferimento per l’Area Omogenea “Valle Tanaro e Cebano”, quindi a Frabosa Sottana per l’analoga Area Omogenea “Monregalese”. Due distinti piani di investimento che riguarderanno venticinque comuni e ventisette progetti (con un investimento complessivo di 2.529.000 euro di cui 2.186.429 euro stanziati dalla Regione Piemonte) per l’area “Valle Tanaro e Cebano” e ventinove comuni e trenta progetti (con un investimento complessivo di 4.842.000 euro di cui 4.098.607 euro stanziati dalla Regione Piemonte) per l’area “Monregalese”. Due macro-territori aventi come regia unica proprio quella del GAL Mongioie.

"Esprimo la mia profonda riconoscenza alla Regione Piemonte e all’assessore Gian Luca Vignale in particolare, per i due importanti incontri che hanno animato il nostro territorio - il commento del presidente del GAL Mongioie, Mario Bovetti. - Siamo orgogliosi, come GAL Mongioie, di aver favorito la coesione e la sinergia collaborativa tra i diversi comuni del territorio, due elementi imprescindibili per l’ottenimento degli oltre 6 milioni di investimento stanziati dalla Regione Piemonte. L’effige più evidente di quanto la cooperazione istituzionale su più livelli sia strategica ed efficiente per lo sviluppo futuro delle nostre aree".

Una progettualità, quella delle Aree Omogenee, ottenuta grazie ai Fondi di Sviluppo e Coesione che insieme alle Strategie Urbane d’Area e alle Aree Interne ha di fatto consentito alla Regione di finanziare tutti i comuni piemontesi. "Siamo estremamente soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto dalle comunità locali di queste due Aree Omogenee molto variegate, che rappresentano l’estremo meridione della nostra bellissima Regione, con una ricchezza unica che non deriva solo dal paesaggio montano, ma anche da paesi densi di storia, tradizione e cultura - le considerazioni dell’assessore Gian Luca Vignale. "Hanno saputo lavorare egregiamente con grande senso di coesione, producendo oltre cinquanta progetti che cambieranno la vita di questi territori. Un lavoro di squadra che genererà valore in investimenti e servizi per oltre sette milioni di euro. Le caratteristiche fondamentali dei Fondi sono aver dimostrato come la politica possa dare risposte agli enti locali e sia stata capace di tradurre i contributi europei in maniera semplice e accessibile, distribuendo risorse ad un’ampia platea di Comuni che potranno così rispondere a fondamentali necessità di investimento per le rispettive comunità. Negli incontri di Garessio e Frabosa Sottana abbiamo potuto fissare la nuova tappa del percorso con i rappresentanti degli enti locali, da quando abbiamo cominciato lo scorso anno, con la presentazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, una risorsa complessiva di 105 milioni di euro che ci permetterà di finanziare progetti in 805 comuni del Piemonte. A giugno del 2028 tutte le opere dovranno essere concluse e rendicontate alla Regione. Siamo qui per dimostrare nei fatti come la Regione sia al fianco dei piccoli comuni e condivida con essi lo sviluppo, la promozione e il futuro dei territori. Nessuno indietro, avanti tutti".