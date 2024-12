Tutto esaurito per il Concerto di buon Anno delle Associazioni a Mondovì

Con grande entusiasmo, le associazioni organizzatrici, Confcommercio As.Com monregalese, Confartigianato Mondovì e la Banda Musicale di Mondovì annunciano la chiusura anticipata delle prenotazioni per il concerto previsto il prossimo 27 dicembre 2024 a causa della grandissima adesione.

In meno di 3 settimane, tutti i posti disponibili sono stati prenotati, dimostrando ancora una volta l'affetto e l'apprezzamento del territorio per le eccellenze culturali e musicali locali e quanto sia importante il lavoro di squadra.

Il concerto, che si terrà presso il Teatro Baretti, promette di essere un evento indimenticabile, con un programma musicale che spazierà dai classici intramontabili a pezzi contemporanei, per regalare al pubblico un'esperienza unica e soprattutto augurare una lieta chiusura del 2024 appena passato e un felice 2025 ancora tutto da scoprire.

“In entrambe le vesti di presidente della Mondovì Band e della Confcommercio As.Com. Monregalese - dichiara Mattia Germone - sono orgoglioso e soddisfatto di essere riuscito, insieme ai direttivi ed alla disponibilità del Presidente di Confartigianato Mondovì, Davide Sciandra, a riprendere una tradizione che ha come scopo l'augurio di Buon Anno a tutte le nostre attività associate ed ai sindaci ed alle autorità presenti con l'obiettivo di unione e collaborazione per la promozione di un territorio magnifico come il monregalese. Sono altresì riconoscente a nome mio personale e delle associazioni che ho l'onore di rappresentare a due persone che anni fa diedero il via a questa tradizione che avremo modo di ringraziare durante la serata del concerto! Vi aspettiamo!”.

“Con tutto il direttivo, siamo entusiasti di lavorare all'unione tra Confartigianato e Confcommercio. Inoltre, sia la musica che gli strumenti musicali rappresentano una forma di artigianato di altissimo livello" - commenta Davide Sciandra, presidente Confartigianato Mondovì.

Si invitano coloro che non sono riusciti a prenotare il proprio posto al concerto a seguire le attività delle Associazioni coinvolte sui rispettivi canali ufficiali per restare aggiornati sui prossimi eventi in programma.

Nel caso in cui alcuni posti tornino prenotabili, causa disdette, lo comunicheremo sui nostri canali social.