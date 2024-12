Catslap esplode dopo la quotazione su MEXC e la notizia del montepremi da 100.000 dollari per lo "Slap to Earn"

Catslap ($SLAP) ha visto un’impennata del prezzo dopo essere stata quotata sulla top 10 degli exchange e dopo l'annuncio di un montepremi da $100.000 per il minigioco Slap-to-Earn.

Nel frattempo, le meme coin a tema gatto stanno mostrando le unghie. Mog (MOG) e Simon’s Cat (CAT) sono in un buon momento. Su Base, la meme coin Keyboard Cat (KEYCAT), lanciata una settimana fa, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di $100 milioni. Tutto questo contribuisce a creare un’energia positiva intorno a Catslap.

$SLAP ha iniziato a essere scambiata su MEXC venerdì 6 dicembre, dopo un aumento del 7.500% dal suo lancio su exchange decentralizzati due settimane fa.

Vai al sito ufficiale di Catslap

$SLAP raggiunge il massimo storico su MEXC e Catslap è pronta al suo obiettivo di $100 milioni

Pochi minuti dopo il debutto su MEXC (exchange centralizzato), il prezzo del token Catslap ha superato il precedente massimo storico di $0,010.

Trenta minuti dopo la quotazione di venerdì su MEXC, il volume di scambi della coppia SLAP/USDT aveva superato i $330.000, e ha raggiunto i $2,23 milioni.

Il volume di scambi su Uniswap (exchange decentralizzato) è salito a $3,7 milioni. CoinMarketCap calcola che il volume totale degli scambi su tutte le piattaforme sia aumentato dell'87%, arrivando a $6,18 milioni in pochi giorni.

La differenza iniziale tra le quotazioni dei prezzi su DEX e CEX è stata rapidamente sfruttata, con gli ordini che si sono stabilizzati su una posizione equilibrata attorno a $0,0070. $SLAP è quotata a $0,0072, dopo aver oscillato tra $0,0050 e $0,0086.

Il salto del prezzo di Catslap del 220% su MEXC attira i trader

Per generare volume, il prezzo di Catslap è stato quotato su MEXC a $0,0030, sostanzialmente al di sotto del livello di mercato sugli exchange decentralizzati (DEX), permettendo al prezzo di segnalare un guadagno del 220% ai trader dell’exchange.

Da allora, $SLAP ha negoziato all'interno di un canale ascendente che può essere tracciato fino al 26 novembre, un segno forte di consolidamento rialzista in tendenza verso l'alto. La stabilità del prezzo in questo momento suggerisce una preparazione per un nuovo test del massimo storico (ATH) a $0,010, supportato dall'aumento dei volumi di scambio.

Man mano che si avvicina la seconda quotazione su un CEX, ci si può aspettare una spinta di prezzo simile. Tuttavia, gli acquirenti potrebbero chiedersi se la regressione che ha seguito il debutto su MEXC si ripeterà. Questo sembra meno probabile, o se accadrà, non violerà il canale, il che significa che la tendenza rialzista rimarrà intatta.

Il setup di trading di $SLAP vede una convergenza di volume crescente, con un’accelerazione dei possessori di token a oltre 14.800, un’espansione rapida della comunità con 11.400 follower su X e quasi 4.000 su Telegram, oltre a un gioco virale basato su clic con meccaniche Play-to-Earn mescolate ad airdrop di compiti Gleam, combinandosi in una ricetta per il successo totale di una meme coin.

$SLAP, il felino in tendenza, è uno degli scambi più popolari sul wallet Ethereum più utilizzato, Metamask.

La liquidità del token rimane profonda a $6,5 milioni, bloccata per altri sei mesi come indicazione dell’impegno del team verso la longevità del progetto.

I programmi di burning e buyback stanno anche aiutando il prezzo di $SLAP a salire. La dashboard del burning mostra che $1 milione in $SLAP è stato rimosso dalla fornitura. I buyback avvengono ogni 20 minuti e hanno accumulato un valore totale di $512.000.

12 giorni fino alla prossima quotazione su CEX, gli utenti del minigioco Slap-to-Earn in forte aumento

Con lo Slap-to-Earn in tendenza Catslap ha raggiunto una capitalizzazione di mercato completamente diluita di $62 milioni, mentre l’attenzione si sposta su quale exchange la meme coin felina colpirà successivamente, tra cui Binance o Robinhood.

Anche prima della quotazione su MEXC, $SLAP stava aggiungendo circa 1.000 possessori di token al giorno, e, come abbiamo visto, non c'è segno rallenti. Tutto ciò è musica per le orecchie degli exchange affamati di volume.

L'interesse e il coinvolgimento nel progetto stanno esplodendo, con il contatore Slapometer che registra 285 milioni. Non potrebbe essere più facile iniziare a "slappare".

Per essere idonei a ricevere le ricompense Slap-to-Earn, basta connettere il proprio wallet e iniziare a cliccare per "slappare" il personaggio a scelta, ce ne sono tre disponibili al momento, con altri in arrivo.

Slap-to-Earn Stagione 1: $100.000 e milioni di $SLAP in palio

Lo Slap-to-Earn è già attivo, basta connettere il wallet che contiene $SLAP sul sito per guadagnare punti.

Accumulare e scalare la classifica è fondamentale, fa parte della sfida per non rimanere indietro. I primi 10 "Slappers" si divideranno $100.000, con $10.000 ciascuno.

I runner-up nella classifica condivideranno $SLAP dal pool di ricompense della comunità. Ogni punto conta.

Ci sono 2 modi per guadagnare punti:

Slappare sul sito

Tramite missioni social e comunitarie in arrivo la prossima settimana

La data di fine della Stagione 1 deve ancora essere annunciata, ma ora c’è ancora più incentivo per iniziare a slappare sulla homepage di Catslap.

Dove comprare Catslap ($SLAP)

Si può acquistare $SLAP su MEXC o su Best Wallet, direttamente tramite il widget dell’exchange sul sito di Catslap e su Uniswap DEX.

Catslap è stato auditato da SolidProof, ha un punteggio di affidabilità del progetto del 99% su DEXtools, e il 53% della sua liquidità da $6,8 milioni è bloccata onchain per un mese e quindi niente preoccupazioni per eventuali rug pull.

$SLAP sta puntando al suo obiettivo: una capitalizzazione di mercato di $100 milioni, mentre si avvicina la prossima quotazione su un CEX e l'engagement del Slapometer esplode.

Vai al sito ufficiale di Catslap