Quando il lavoro diventa una famiglia: i titolari di Europoll scelti come testimoni di nozze da un dipendente

Il 27 settembre 2024 è stato un giorno speciale per la Società Agricola Europoll, storica azienda nel settore dell'allevamento di carni avicole: i dipendenti Keita Daouda e Ouattara Madiara hanno infatti scelto il titolare Roberto Costamagna e il CFO Luca Astesano come testimoni del loro matrimonio, un gesto che sottolinea il profondo legame di fiducia e rispetto instaurato nell’azienda.

Keita (assunto a maggio 2015) e Ouattara (in azienda dal novembre 2016) lavorano con continuità in Europoll da molti anni e si sono sempre distinti per il loro impegno e dedizione. La loro scelta va oltre il semplice rapporto lavorativo e sottolinea il clima di familiarità e benessere che si respira all’interno dell’azienda. "Europoll ci ha aiutati moltissimo da quando siamo arrivati in Italia, per questo non lo consideriamo solo il nostro posto di lavoro ma una vera e propria famiglia", hanno dichiarato i novelli sposi. Come ulteriore segno di stima, hanno deciso di chiamare la loro figlia Elda, come l’amministratore dell’azienda.

Roberto e Luca si sono detti onorati: "Essere stati scelti come testimoni ci rende profondamente orgogliosi e conferma quanto i valori umani siano centrali per la nostra realtà aziendale".

Questo evento riflette l’impegno di Europoll nel creare un ambiente lavorativo inclusivo e attento al benessere delle persone. In un contesto in cui i rapporti lavorativi sono spesso freddi e distaccati, Europoll dimostra che è possibile costruire una realtà in cui i dipendenti si sentano valorizzati, apprezzati e parte di una grande famiglia.

Informazioni su Europoll

Europoll è un'azienda specializzata nell'allevamento di carni avicole nostrane di qualità. Fondata nel 1947 dalla famiglia Costamagna, si distingue per l'attenzione alla tradizione, il rispetto per il benessere animale e l’impegno verso l’ambiente. L'azienda offre prodotti di alta qualità, frutto di una produzione sostenibile e responsabile, e vanta un team di professionisti che condividono gli stessi valori di dedizione e passione per il proprio lavoro.