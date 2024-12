A Cuneo, in corso Giolitti, tornano i mercatini di natale: appuntamento sabato e domenica

L’associazione “La Nuvola” presenta l’ottava edizione del mercatino “Natale in Corso Giolitti”. L’evento si terrà sotto i portici lato destro dell’omonimo corso nei giorni 14 e 15 dicembre 2024, dalle 9.00 alle 19.00.

Si potranno trovare banchi di artigianato ed antiquariato provenienti da Piemonte e Liguria, che proporranno oggetti unici e di qualità per dare un tocco di originalità alle proprie case o per fare un regalo speciale. L’occasione vedrà anche la partecipazione del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, che sosterrà l’iniziativa completando l’ultimo tratto di Corso Giolitti verso la stazione con banchi di Associazioni. L’evento sarà animato da Babbo Natale con gli Elfi che, durante i pomeriggi di entrambi i giorni (dalle 14.30 circa alle 19.00) distribuiranno dei doni ai bambini e faranno, per chi lo desidera, foto ricordo con loro!