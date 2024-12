Valdieri ospita il Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso

La Società di Mutuo Soccorso di Valdieri, con in suoi 141 anni è una tra le più antiche forme di associazionismo della Valle Gesso. Tra i suoi obiettivi vi è sempre stato il supporto agli abitanti, intento che continua a perseguire con attività culturali e di prevenzione sanitaria, un esempio, il recente progetto: “Un Caffè in Società”, che ha l'obiettivo di aiutare persone affette da demenza e di supportare le loro famiglie, attraverso attività di stimolazione cognitiva e di formazione tramite Dottori specializzati aiutati da volontari appositamente formati. Il buon lavoro svolto in questi anni dal Consiglio ha permesso di rafforzare i legami tra Società consorelle e i raggruppamenti provinciali, regionali e nazionali.

Quest’anno la S.O.M.S di Valdieri ha ricevuto l’onore di ospitare la seduta di fine anno del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso Piemontesi, una gradita occasione per portare avanti il lavori di rafforzamento e di ampliamento dei progetti e dei servizi condivisi dalle Società del Piemonte, la cui alta adesione al coordinamento, dimostra l’importanza e la validità del lavoro che svolgono sul territorio con costanza e dedizione.

Appuntamento a sabato 14 dicembre 2024 presso la sede della SOMS di Valdieri in via Antonina Grandi, 2 per l’incontro.