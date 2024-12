Bocce: Auxilium Saluzzo, poker mondiale a Porto Rico

Un fine settimana mondiale, per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Nei campionati del mondo di bocce under 18-23, per la specialità volo, che si sono disputati in Porto Rico, a Rio Grande, delle sei medaglie conquistate dagli azzurrini di Pastre e Cappato, quattro portano la firma dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo.

Negli under 18, medaglia d’oro e titolo mondiale, nel tiro di precisione per Nicolò Buniva, argento per Francesco Costa nella prova a individuale, bronzo Buniva e Matteo Macario nella coppia, e per concludere nella staffetta, bronzo con Costa in coppia con il rappresentante della Perosina Diego Verganti.

Medaglie che vanno ad arricchire la bacheca del sodalizio saluzzese del presidente Pieraldo Moine.

Si avvia alla conclusione, il Memorial “ Giancarlo Occelli”, in programma al bocciodromo saluzzese, con quattro formazioni di casa giunte in semifinale. La finale si giocherà lunedi 16 dicembre ore 21.

Per la specialità petanque, nella competizione “Le Due Valli” che si è tenuta a Dronero, nella gara maschile a terne, eliminata nei quarti di finale la formazione con Davide Caporgno, Donatello Dedominici e Nicolò Moine. Nella competizione femminile, si giocava a coppie: eliminate nei quarti di finali due formazioni con Simona Parizia Boggero e Francesca Dompè, e Laura Trova e Martina Rinaudo.