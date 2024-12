La monregalese Martina Forzano conquista l'oro nel Campionato Italiano Giovanissimi di pistola ad aria compressa P10 (FOTO)

Al termine di un impegnativo iter di qualificazione regionale durato dieci mesi la giovanissima atleta monregalese Martina Forzano (11 anni) in forza al TSN Mondovì ed allenata dal tecnico federale UITS-ISSF Fulvio D'Alessandro è scesa in pedana nei giorni scorsi a Milano nella finale del Campionato Italiano Giovanissimi pistola ad aria compressa P10 senza ausilio dell'appoggio e in posizione libera.

Gara serratissima con giovani atleti agonisti provenienti da tutta Italia.



Martina ha dimostrato grande preparazione e determinazione, senso agonistico e gestione delle tensioni sotto l'occhio vigile del suo allenatore vincendo la competizione nazionale e portando a casa una meritatissima e prestigiosa medaglia d'oro.



Ma il TSN Mondovì - dice D'Alessandro - ha espresso nel 2024 anche un bronzo al Trofeo delle Regioni UITS a Roma con Caterina Borgna specialità carabina a squadre C10, ben quattro campioni regionali Dario Efrem, Carlotta Rossone, Chiara Abrate, Martina Forzano C10-P10, ottime prestazioni di Caterina Borgna, Francesco Castellino, Maddalena Ariaudo.



I molti atleti citati, insieme ad altri elementi del TSN Mondovì, hanno idealmente sostenuto il compagno di squadra Federico Martini, gravemente infortunato mesi fa, ma in lenta per quanto impegnativa ripresa.



Il Tiro a Segno Nazionale di Mondovì si pone tra le più importanti realtà regionali con una costante e qualificata attività agonistica e sportiva espressamente finalizzata al settore giovanile.

(Foto - Marco Massetti)