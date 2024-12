Il Natale è vintage a Cuneo: fino al 20 dicembre la bottega Zonta a sostegno dei clown di corsia

Torna il mercato solidale dello Zonta Club Cuneo. Lo store ha aperto stamattina alle 10, in corso Nizza 2, vicino ad Arione. Molte delle socie hanno aperto gli armadi e messo in vendita abiti, cappotti, borse, accessori, piccoli oggetti per un'iniziativa di solidarietà a favore del Coni Vip, l'associazione dei clown di corsia, a cui sarà devoluto tutto il ricavato.

Nello store si potranno fare acquisti all'insegna del vintage e, in più, si fare della beneficenza, facendosi accogliere dalle dinamiche donne del club di servizio femminile, presente in tutto il mondo con l'obiettivo di migliorare la condizione femminile.

Il negozio resterà aperto fino al 20 dicembre con orario 10-12/15.30-19.30 il martedì, sabato e domenica; il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, invece, gli oarri di apertura sono quelli pomeridiani, dalle 15.30 alle 19.30.