Merlo festeggia 60 anni insieme alla rete vendita estera: una giornata di celebrazioni tra storia e innovazione

Provenienti da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda al Canada, i rappresentanti internazionali di Merlo hanno condiviso una giornata immersiva, tra momenti istituzionali e di festeggiamento. La giornata si è conclusa con la cena di gala nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi

San Defendente di Cervasca (CN), 11.12.2024 – Un traguardo importante, quello dei 60 anni di Merlo SpA, celebrato lo scorso 5 dicembre con un evento che ha visto protagonisti circa 80 rappresentanti della rete vendita estera, tra filiali e importatori provenienti da ogni angolo del mondo, riunitisi per celebrare un evento che ha abbracciato ogni fuso orario, da Nuova Zelanda al Canada. La Merlo si conferma una realtà globale dove il sole non tramonta mai: una presenza costante che unisce continenti e culture in un’unica visione condivisa. Una giornata intensa, divisa tra momenti di riflessione sulla storia dell’azienda e uno sguardo al futuro, in un’atmosfera di grande condivisione e festa.

Le celebrazioni sono iniziate presso lo spazio Varco di Cuneo, dove i partecipanti sono stati accolti dal Presidente, Paolo Merlo. Nel suo intervento, ha ripercorso i valori che hanno reso la Merlo un punto di riferimento mondiale nel settore: innovazione, qualità e sostenibilità. Ha inoltre sottolineato l’importanza delle persone, sia all’interno dell’azienda, sia della rete distributiva, che hanno permesso all’azienda di crescere e innovarsi in questi 60 anni.