Cambio della guardia al vertice della Compagnia Carabinieri di Bra: la città saluta il colonnello Repetto

Dopo 34 anni in divisa è giunta l’ora del congedo e della meritata pensione per il comandante della Compagnia Carabinieri di Bra Lorenzo Carlo Maria Repetto.

Giunto nel settembre 2023 a guidare l’Arma ai piedi della Zizzola, nel gennaio scorso promosso al grado di colonnello, domenica 15 marzo il 60enne ufficiale originario di Ovada (Alessandria) svolgerà l’ultima giornata di servizio di una carriera iniziata come ausiliario nel 1992 e proseguita col primo incarico a Genova, il passaggio a effettivo nel 1993, il servizio all’allora Scuola Sottufficiali di Firenze e con una serie di tappe tra Caserta, Mondragone, Santa Maria a Vico, la guida della sezione del Nucleo Radiomobile di Torino, quella della Compagnia di Canelli (città dove ha messo radici con la famiglia), del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti, del Comando provinciale di Cremona e il ritorno nella nostra regione con l’incarico di capo sezione dell’ufficio logistico del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta a Torino.

RICEVUTO IN MUNICIPIO

Questa mattina, nella Sala Giunta del Municipio braidese, il colonnello Repetto ha ricevuto il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione cittadina, che lo ha ricevuto col sindaco Gianni Fogliato, l’assessora Francesca Amato, la segretaria generale Monica Basso e i vertici della Polizia Locale – col comandante Davide Detoma e il suo vice Sergio Mussetto.

Tutti hanno hanno voluto ringraziarlo per la concreta e assidua presenza in città ("Tornavo a Canelli il sabato alle 13 per fare rientro un caserma la domenica sera", ha spiegato lui) e – parole del primo cittadino – "per una collaborazione andata sempre al di là del suo mero incarico".

"Mi ritengo un sindaco fortunato – ha proseguito Fogliato – nell’aver trovato col colonnello Repetto un punto di riferimento enorme in un ambito sentito come quello della sicurezza, nella quale la nostra città vive le problematiche peraltro comuni a quelle delle altre 'sorelle' della Granda. Sapere che non si è soli, su questo fronte, è estremamente importante e in lui abbiamo sempre trovato una persona capace di interpretare al meglio il proprio incarico e di portare con onore la propria divisa".

Parole condivise dai rappresentanti della Polizia Locale, che hanno a loro volta ringraziato per la sempre più proficua collaborazione stretta tra i rispettivi comandi.

"AVETE UOMINI DI GRANDE VALORE"

"Posso dire di avere trovato una città e un territorio capaci di essere comunità anche nei momenti difficili", ha detto l’ufficiale ringraziando per "i rapporti sempre corretti e leali" tenuti con l’Amministrazione e spendendo parole di apprezzamento per la squadra di militari che compongono una Compagnia che negli ultimi anni si è distinta per alcune operazioni di sicuro rilievo soprattutto nel contrasto allo spaccio e traffico di stupefacenti, ma anche nella soluzione di alcuni gravi fatti di sangue: "Avete un gruppo di uomini di grande valore, anche dal punto di vista umano. E’ grazie a loro che in questo pur breve lasso di tempo la Compagnia dei Carabinieri di Bra ha potuto raggiungere risultati investigativi di sicuro rilievo, offrendo risposte concrete alla domanda di sicurezza del territorio".