Bra: aperte le iscrizioni per i servizi scolastici comunali 2026/27

Dal 16 marzo e fino al 30 giugno è possibile iscriversi ai servizi scolastici comunali braidesi di mensa, pre-orario, post-orario e doposcuola per l’anno scolastico 2026/2027, oltre che al servizio di trasporto scolastico.

Le iscrizioni al servizio mensa dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Sibyl” raggiungibile nella sezione "Andare alla mensa scolastica" dello Sportello telematico del Comune (link diretto: https://sportello.comune.bra.cn.it/action:c_b111:ristorazione.scolastica ).

Le iscrizioni ai servizi pre-orario, post-orario, doposcuola e trasporto scolastico dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Spazio Scuola” (link diretto: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=bra ) raggiungibile nella sezione Servizi scolastici del sito www.comune.bra.cn.it .

Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario possedere l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica CIE.

I portali delle iscrizioni on line saranno attivi fino alle 24 del 30 giugno 2026. La mancata iscrizione entro i termini sarà considerata come rinuncia al servizio. Le richieste di accesso ai servizi scolastici successivamente a tale data dovranno essere presentate on line mediante accesso allo Sportello telematico del Comune mediante richiesta di iscrizione tardiva al servizio mensa (con applicazione della tariffa intera), ovvero richiesta di inserimento in lista d’attesa per i servizi di pre orario, post orario e doposcuola; le richieste di inserimento in lista d’attesa saranno accettate previa verifica della disponibilità di posti.

Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con rientro pomeridiano; viene addebitato in base al numero di pasti effettivamente consumati.

Il servizio di pre orario è attivato nelle scuole infanzia e primarie che raggiungono il numero minimo di 3 partecipanti. Consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, nelle fasce orarie precedenti il normale orario scolastico.

Il servizio di post orario infanzia è attivato nelle scuole dell’infanzia che raggiungono il numero minimo di 10 partecipanti, dal lunedì al venerdì, per la durata di un’ora e trenta minuti a decorrere dal termine delle attività scolastiche.

Il servizio di post orario scuola primaria è attivo esclusivamente nella scuola primaria E. Mosca, dal lunedì al venerdì, dal termine delle attività scolastiche e fino alle 18.

Il servizio di dopo scuola è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie statali del territorio a tempo modulo, promuove attività educative di alto livello, finalizzate ad offrire supporto ed assistenza allo studio per lo svolgimento dei compiti e iniziative di gioco e svago. I genitori degli alunni che frequentano il servizio di doposcuola, potranno richiedere anche il servizio mensa.

Il servizio di scuolabus permette il raggiungimento delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, agli studenti e alle studentesse residenti in zone particolarmente distanti e non servite da mezzi pubblici di linea. Il servizio è attivo nei soli giorni previsti dal calendario scolastico. Maggiori informazioni e copertura geografica sul sito istituzionale, alla pagina dedicata: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/23023 .

Per supportare le famiglie che necessitano di assistenza per la presentazione delle domande di iscrizione on line sono attivi i seguenti sportelli:

• “Sportello facilitazione digitale per il cittadino” (preferibile appuntamento al numero 0171.1680375)

- lunedì (9.00 – 12.00 /14.30 – 17.30), Casa delle Associazioni, Piazzetta Valfrè di Bonzo, 2

- venerdì (9.00 – 12.00), Casa della Comunità (ex Ospedale), Via Vittorio Emanuele n. 3;

• Ufficio Scuola del Comune previo appuntamento al numero 0172.438238, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45, il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16.30;

Quanto al pagamento dei servizi, viene mantenuta la duplice possibilità di pagare entro il 30 settembre 2026 una tariffa annuale agevolata, oppure di ricorrere ad una tariffa trimestrale da liquidare entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2026, 31 dicembre 2026 e 31 marzo 2027. Inoltre, per semplificare le procedure di pagamento e garantire maggiore puntualità, il pagamento dei servizi scolastici avverrà tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit) sul conto corrente intestato (o cointestato) al genitore che effettua l’iscrizione al servizio.