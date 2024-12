Il dottor Guano è il nuovo direttore sanitario di Presidio al Santa Croce di Cuneo

Gianluigi Guano, responsabile del Controllo di Gestione e della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, è stato nominato direttore della struttura complessa Direzione Sanitaria di Presidio (di cui era sostituto dal 6 giugno scorso).

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova con il massimo dei voti e la lode, il dottor Guano si è poi specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’Istituto di Igiene dello stesso Ateneo, sempre con il medesimo brillante esito. Dopo un periodo di attività di ricerca presso l’Università di Genova, nel novembre 1997 ottiene l’incarico di dirigente medico all’Asl 15 di Cuneo ed è assegnato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Dal 1 febbraio 1998, ormai di ruolo, è inserito nella Direzione Sanitaria della stessa Asl, dove ha lavorato ricoprendo diversi incarichi nell’ambito della Direzione Sanitaria del Presidio unificato Fossano-Caraglio nell’ambito della CN1, poi nella Direzione sanitaria dei Presidi di Savigliano-Saluzzo; quindi, fino al 2011, in quella dei Presidi di Mondovì-Ceva. Il 1 febbraio 2012 si trasferisce alla Direzione Medica di Presidio dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Azienda presso la quale, nel 2016, ottiene la responsabilità del Controllo di Gestione.