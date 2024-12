Nella chiesa del Cuore Immacolato il "Concerto di Natale" del Liceo Musicale di Cuneo

E' il secondo appuntamento dell'anno per gli studenti del Liceo Musicale “Ego-Bianchi” di Cuneo.

Domenica 15 dicembre, alle ore 16, il coro e l'orchestra d'archi composti dai ragazzi delle classi dalla seconda alla quinta si esibiranno nella Chiesa del Cuore Immacolato di Cuneo per il "Concerto di Natale".

Il primo si era tenuto a Mondovì l'ultimo sabato di novembre, organizzato dall'associazione Montis Regalis e dal Rotary Club di Mondovì.



Il concerto rientra nella 20ª stagione invernale degli Incontri d'Autore e si svilupperà in diversi momenti. Uno dedicato al coro, un secondo all'orchestra d'archi e infine uno conclusivo collettivo, tutti diretti dal Maestro e docente Flavio Becchis.



Verrà proposto un percorso nel canto corale partendo da Bach, per toccare Mozart, passando da Mendelssohn, arrivando ad alcuni canti Gospel e concludendo con brani della tradizione natalizia.



L'evento gratuito è aperto al pubblico.



Nella parte in cui suonerà solo l'orchestra d'archi sarà eseguito un concerto di Vivaldi per quattro violini e orchestra.



Con il coro e l'orchestra si avvierà, poi, un percorso corale che partirà da alcuni brani barocchi, da Bach, passando a Mozart, toccando Mendelssohn, arrivando a brani della tradizione europea come “una benedizione irlandese” con un testo molto classico di Dublino.



Nello spirito natalizio e con l'intento di lanciare un messaggio di pace sarà proposto un canto ebraico “Gerusalemme città d'oro”, ma anche uno caratteristico dei nativi d'America, un inno alla natura.



La conclusione è affidata ai brani Gospel e ai brani della tradizione natalizia.



Il Concerto di Natale è un'occasione per i ragazzi di dimostrare i successi formativi raggiunti durante l'anno scolastico, per le famiglie di prenderne atto emozionandosi e per i cittadini di godere di uno spettacolo musicale di qualità con un accesso facilitato. Un appuntamento che replica con novità e integrazioni dopo quello che l'anno scorso nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo. Quest'anno, in alcuni brani accompagnerà al pianoforte Lorenzo Martini, ex alunno del Liceo musicale, attualmente docente dell'APM di Saluzzo e collaboratore del Conservatorio Ghedini di Cuneo.