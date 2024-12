Un laboratorio scientifico unisce gli studenti del liceo “Soleri Bertoni” e la scuola primaria “Mario Musso”

Nel mese di novembre gli studenti della classe 3B del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo hanno intrapreso un laboratorio scientifico con i bambini delle classi terza e quarta della scuola primaria Mario Musso di Saluzzo.

Il progetto è stato un percorso di dieci ore suddiviso in cinque lezioni, nelle prime tre lezioni la 3B ha provato vari esperimenti e ha progettato il lavoro che avrebbe poi presentato nelle due lezioni successive ai bambini, tenutesi il 12/11/ 24 e il 19/11/ 24.

Gli studenti della 3B con il prezioso aiuto delle insegnanti Paola Maggi e Cinzia Chialvo hanno presentato ai bambini alcuni esperimenti di scienze sui temi dell’acqua e della cellula. Alcuni studenti hanno esposto gli argomenti con delle presentazioni multimediali, successivamente i bambini hanno svolto degli esperimenti per mettere in pratica tutte le nozioni che avevano appreso e infine sono stati proposti dei semplici giochi per concludere e testare in modo divertente ciò che i bambini avevano imparato.

Il 12 novembre la classe 3B è stata ospite alla scuola Mario Musso e gli studenti si sono cimentati nella professione di insegnanti. In questo incontro è stato approfondito il tema dell'acqua e sono stati svolti alcuni esperimenti inerenti a densità, tensione superficiale, capillarità e capacità termica.

Il 19 novembre invece i bambini si sono recati nel laboratorio scientifico del liceo Soleri-Bertoni per una lezione sulla cellula.

Durante questo incontro sono stati utilizzati i microscopi per svolgere alcuni esperimenti sulle cellule di cipolla, cellule di cipolla colorate, cellule nello lievito di birra e stomi delle foglie.

L’esperienza è stata stimolante da molti punti di vista; gli studenti più grandi hanno avuto la possibilità di lavorare con quelli più piccoli, ricordando i momenti di infanzia da una parte, scoprendo nuovi aspetti della vita dall’altra.

Gli esperimenti svolti sono stati divertenti e non troppo difficili da organizzare, per questo motivo imparare è diventato più semplice.