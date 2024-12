Occit'amo Festival, la vigilia di Natale la grande fiaccolata "Novè Occitan"

La primavera è risveglio con Prima d’Oc. L’estate ha la forza di far danzare la vita. L’autunno è il tempo dei racconti e degli incontri attorno a Uvernada. E poi? E poi c’è Occit’Amo d’inverno: un momento per stringersi forte, per esserci. Ancora una volta.

La comunità di Occit’Amo Festival è un insieme di persone che si sentono parte di un modo di intendere la cultura e la musica, un’attitudine che non è occupare uno spazio di tempo libero, è un modo di vivere. E così, come già l’anno scorso in una prima edizione “zero”, Occit’amo regala al suo pubblico un’occasione di condivisione anche a Natale per la quale va, ancora una volta, un grande grazie alla “grande famiglia” della Grande Orchestra Occitana e al suo instancabile faro, Sergio Berardo.

OCCIT’AMO FESTIVAL _ d'inverno, “Novè Occitan” occit’amo con la Grande fiaccolata occitana di martedì 24 dicembre 2024 al Santuario di San Magno - Castelmagno.

Partenza alle ore 21.00 da Borgata Chiappi, arrivo al Santuario previsto per la S. Messa - ore 21.30. Suoneranno i musicisti della Goo - Grande Orchestra Occitana. Magno locanda e Maramàn saranno aperti per servizio bar e ristorante.