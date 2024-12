Si è acceso il Natale all’Ospedale "Ferrero" tra arte, musica e memoria [FOTOGALLERY]

Mercoledì 11 dicembre l’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno ha dato il via alle celebrazioni natalizie con un evento promosso dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra che ha unito arte, musica e memoria, creando un’atmosfera carica di emozioni e speranza

La giornata si è aperta alle 16:30 al 2° piano con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Piero Masera, medico e fotografo, figura che ha saputo unire la professionalità clinica e il talento artistico. Realizzata grazie al contributo della Banca di Cherasco, la mostra rappresenta un omaggio alla sua sensibilità, attraverso un’esposizione che racconta due mondi chiave della sua vita: le Langhe e l’Africa, insieme all’universo teatrale e allegorico del circo. L’allestimento, curato dall’architetto Danilo Manassero con il supporto del fotografo Bruno Murialdo, si inserisce armoniosamente negli spazi ospedalieri, offrendo ai visitatori un luogo di bellezza e introspezione.

Alle 17:00 nella Hall al 3° piano, trasformata per l’occasione in una suggestiva piazza porticata grazie a una recente installazione, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale, eseguito dagli Italian Harmonists del Teatro alla Scala di Milano. Il momento musicale, tramesso in diretta anche in tutte le camere di degenza del nosocomio, ha riunito oltre 200 persone ed è stato introdotto con un ricordo del Notaio Toppino, figura di riferimento per la Fondazione, e con un breve racconto dei progetti realizzati nel corso del 2024.

Nel suo intervento, il Presidente della Fondazione Ospedale Bruno Ceretto ha espresso grande soddisfazione: "Questo evento rappresenta perfettamente il nostro impegno per trasformare l’ospedale in un luogo in cui arte e cura possano incontrarsi. Realizzare un concerto in questa splendida cornice, con musicisti di altissimo livello, è stato un modo per celebrare la bellezza che può nascere dalla collaborazione e dalla condivisione. Ricordare Piero Masera è stato un onore, e speriamo che questa mostra possa donare momenti di bellezza e conforto a chi frequenta l’ospedale. Auguro a tutti un sereno Natale, con la certezza che insieme continueremo a realizzare grandi progetti."

La Commissaria dell’ASL CN2 Paola Malvasio, presente all’inaugurazione e al concerto, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: "L’ospedale non è solo un luogo di cura, ma anche di relazioni, emozioni e bellezza. Questo evento natalizio, ricco di significati, dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa rendere la nostra struttura ancora più accogliente e a misura d’uomo. Auguro a tutto il personale, ai volontari, ai pazienti e ai loro familiari un Natale di serenità e fiducia."

L’evento si è concluso con l’accensione delle luminarie natalizie, simbolo di speranza e calore, e un brindisi che ha coinvolto i presenti in un momento di condivisione e augurio per il futuro.

Con questa iniziativa, la Fondazione Ospedale Alba-Bra conferma ancora una volta il suo impegno nella valorizzazione culturale ed estetica degli spazi ospedalieri, offrendo a pazienti, familiari e operatori un ambiente accogliente e ricco di stimoli positivi.