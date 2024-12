Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Se anche quest'anno ti ritrovi a decorare l'albero in mutande, da solo/a, con un bicchiere di vino, una solitaria fetta di panettone, e la solita playlist di Mariah Carey a tutto volume..e con il gatto che ti guarda con commiserazione...

TI LANCIAMO UNA SFIDA: lascia che ti dimostriamo come questo Natale può essere il più bello della tua vita, e trasformare questo CAPODANNO in qualcosa di INDIMENTICABILE ritrovando la voglia di vestirti elegante, per una serata a due. Decidi di dare una chance all'amore, perchè la solitudine è fuori moda tesoro!

Iscriviti ora, solo incontri reali e senza stress, e costa meno di quello che pensi...

Chiamaci senza impegno al 3403848047 o visita il ns sito internet www.annaeanna.net

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Alberto, single, 45 anni

Alberto, alto, brizzolato, con un sorriso smagliante, stupendi occhi verdi, barba curata, Sono caposquadra dei Vigili del Fuoco, quindi nella mia vita ci sono fuoco, adrenalina, coraggio… e anche mille interessi: culturali, sportivi e qualche maratona di Netflix quando ho bisogno di un po' di relax. La mia vita è sempre stata intensa, ma c'è una cosa che proprio non riesco a sopportare: la vita da solo. Cosa cerco? Una donna intelligente, ironica, con cui condividere risate, cene, viaggi, una compagna con cui costruire qualcosa di vero, duraturo e, soprattutto che abbia il coraggio di affrontare la vita con un po' di leggerezza. Chiama direttamente al 340 3848047

Emanuele, single, 54 anni

Emanuele, alto, fisico asciutto, capelli scuri e occhi celesti che si illuminano ogni volta che vedo una barca all’orizzonte, ho un sorriso che farebbe sciogliere anche il ghiaccio in Antartide, sono un uomo puro, di buon cuore e con un’anima socievole come un vecchio vinile jazz. Anestesista, la mia vita è fatta di cose belle, amo la musica, il mare, cosa cerco? Una donna con un’anima autentica, con la capacità di credere nella bellezza della famiglia e della vita insieme. Se ti riconosci in questa descrizione, chiamami direttamente al 340 3848047!

Vittorio, single, 65 anni

Vittorio, 65 anni portati con distinzione, eleganza e un tocco di brizzolato che mi dona un fascino senza tempo. Alto, con occhi neri espressivi, imprenditore nel settore industriale ma con un cuore più semplice di quanto sembri. Vedovo da tanto tempo, con una vita vissuta tra affari, golf e partite a scacchi, ho capito che la vera vittoria è avere accanto una compagna con cui condividere gioie, silenzi e risate, cerco semplicemente una donna carina, genuina, con cui costruire qualcosa di autentico, se ti riconosci e sei pronta a lasciarti proteggere io sono qui...chiama direttamente al 340 384804!



Annunci per Lui

Sara, single, 30 anni

Sara è una commessa, con un fisico atletico, una chioma di capelli castani, occhi castani profondi come una notte stellata e un sogno: trovare la vera felicità, magari spalmata su una fetta di pane tostato con marmellata fatta con le mie manine. La mia casa è accogliente, la mia vita è tranquilla, ma... mi manca qualcuno con cui condividere il futuro, cerco un uomo (anche più grande) con cui costruire una vita insieme. Matrimonio, convivenza, o anche solo la gioia di preparare la prima colazione insieme la domenica mattina… qualsiasi cosa purché sia autentico, astenersi perditempo. Chiamala direttamente al 340 3848047

Beatrice, single, 37 anni

Beatrice è bionda, con lunghi capelli e occhioni azzurri che brillano più di una lampadina a Natale. Fisico sinuoso, sorriso smagliante e passione sfrenata per la vita all'aria aperta. Sono una maestra, innamorata dei miei alunni, cerco un uomo italiano (con o senza figli, senza problemi, purché sia onesto e lavoratore) per condividere passeggiate, cene e conversazioni interessanti. Chiamami a ora di pranzo o cena! Ti aspetto per un primo appuntamento, con vista, su un bel piatto di pastasciutta! Chiamala direttamente al 340 3848047



Elena, single, 43 anni

Elena, piemontese doc, infermiera in un centro di analisi mediche, ho grandi occhioni azzurri, capelli biondi, e un fisico che mi permette di affrontare sentieri in montagna, la vita è bellissima, ma… manca un tassello fondamentale: quello di un compagno con cui costruire una vera famiglia, sto cercando un uomo affidabile, con i piedi per terra, non mi interessa l'età, non amo le chiacchiere senza sostanza, mi piacciono le cose vere, sincere e fatte di gesti piccoli ma significativi, se ti ritrovi in questa descrizione e pensi di poter condividere camminate in montagna, serate a casa e progetti di vita, chiamami direttamente al 340 3848047!

Matilde single, 50 anni

Matilde, 50 anni portati con classe, eleganza e un pizzico di charme, bionda, occhi verdi che riflettono fiducia, imprenditrice settore vini, con il cuore libero, in cerca di nuove emozioni, divorziata, una figlia meravigliosa, tutto perfetto, ma se la vita le offrisse un signore semplice, con buon carattere e un'anima luminosa, potrebbe anche considerare di cambiare residenza, non le importa l’età, cerca una persona autentica, un uomo che sappia apprezzare i piccoli piaceri della vita, una passeggiata in campagna, una risata inaspettata, buon cibo. Solo se serio, Matilde ti aspetta, chiama direttamente al 340 3848047!

Anna, single, 60 anni

Anna cerca il suo “Compagno di Bocce e Orto”: ha 60 anni portati con energia e un sorriso che non la abbandona mai. Bionda, snella, con occhi blu, e una vita semplice ma piena di passioni. Vedova, senza figli, automunita e… più attiva di un orto in primavera! Casalinga di professione e giocatrice di bocce nel tempo libero, cosa sogna? Incontrare un bravo signore, anche più grande di lei, ma degno di stima e con cui condividere affetto, attenzioni. P.S. Se sai tirare le bocce con stile, hai già vinto un punto extra! Chiama direttamente al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:



ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)



Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.