Curiosità sui giochi di casinò online e storia ludica tra simbologia e mitologia

Sin dall’antichità erano già tanti i miti degli dèi che giocavano con il mondo e per questo la tradizione ludica è così radicata nella cultura umana. Sulle piattaforme online di casino sono presenti tantissimi riferimenti grafici all’Antica Roma, Grecia, Aztechi, Cina ed Egitto. Il processo di digitalizzazione non ha fatto altro che mettere l’accento sulla tradizione culturale e ludica dei giochi, esaltandone la storia e le curiosità, ma anche la sua mitologia.

La ruota del Diavolo a trazione scientifica: di che gioco stiamo parlando?

Ecco un pilastro portante dell’universo ludico, la roulette, gioco nato nel XVII da un esperimento scientifico volto a dimostrare il moto perpetuo dei corpi, condotto da Blaise Pascal.

Oggi sui casinò online sono presenti roulette digitali americane (con 0 e doppio 0), classiche (con un solo 0) e miste, conosciute anche come roulette europee, non mancano i riferimenti mefistofelici alle forze del male, perché sommando i numeri presenti sul tabellone, il risultato è 666: il numero della bestia, simbolo di Satana. Ecco perché la roulette è conosciuta anche come gioco o ruota del diavolo.

Mitologia e simbologia delle slot online

Ecco un’altra curiosità che la digitalizzazione ha messo in risalto, perché non c’è niente di più iconico della simbologia delle slot machine online, che racchiude una vera e propria mitologia ludica.

Le campane si riferiscono alla Liberty Bell, prima slot mai inventata, mentre i simboli della frutta sono dedicati alle Fruit Machine, slot senza premi in denaro che funzionavano durante il Proibizionismo americano, ma anche format di grande successo delle prime slot digitali Arcade.

Il simbolo BAR fu introdotto dall’azienda che creò le Fruit Machine, tuttavia, oggi si riferisce anche ai bar dove le slot incominciarono la loro scalata al successo. Completano la simbologia mitologica delle slot online le figure Wild e Scatter, ultime arrivate ma già famose, perché garantiscono aumenti del moltiplicatore o del jackpot progressivo, ma anche free spin e altri bonus.

Perché Venezia è un simbolo iconico dei casinò digitali?

La Serenissima è la madre di tutti i casinò, infatti, la prima sala da gioco fu aperta in città nel 1638, prima di conquistare l’Europa e gli Stati Uniti nei secoli successivi.

Sia a Las Vegas che a Macao ci sono due casinò che riproducono Venezia in scala con tutte le sue architetture e canali: anche i casinò online omaggiano la Serenissima attraverso le grafiche digitali e 3D.

Sanremo prima di Las Vegas tra casinò e show business

Il Casinò di Sanremo è stato il primo a introdurre spettacoli cinematografici, manifestazioni internazionali, premiazioni e persino il Festival della Canzone italiana dagli anni Cinquanta per quasi vent’anni, tra le sue sale più eleganti.

Questa tipologia di show è stata messa in atto anche a Las Vegas ed ecco spiegato il motivo di giochi dedicati ad attori, musica e spettacolo.

Le sigle dei casinò online che garantiscono sicurezza, legalità e trasparenza

Ecco i tre simboli che dimostrano la perfetta legalità di una piattaforma di casinò online. La prima sigla è ADM, che è seguita da un numero di concessione. Significa che il casinò online è regolarmente autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La seconda sigla importante è RNG, che indica l’algoritmo che genera risultati e combinazioni casuali, garante di trasparenza e sicurezza.

Un altro simbolo importante è RTP, che tradotto diventa Return To Player, ossia la percentuale di denaro giocato che i giochi di casinò online restituiscono al player.

I casinò online in tempo reale con la diretta streaming

Le piattaforme ludiche hanno consentito agli utenti di giocare senza doversi spostare fisicamente, quindi affrontare un viaggio, muoversi in auto o con i mezzi pubblici, prima grazie all’utilizzo di Internet, poi con le app per gli smartphone e oggi con il gioco dal vivo in streaming.

Con questa funzione il giocatore può collegarsi in tempo reale con una sala autentica e giocare con un croupier o dealer in carne e ossa.