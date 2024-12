Festa a Cuneo per i 40 anni del Soroptmist, in una serata di bilanci e progetti per il futuro

Alla Chiocciola, ristorante cuneese, ieri sera una grande festa per i 40 anni del Soroptimist, associazione femminile tra le più diffuse e influenti al mondo. La serata ha coinciso con il passaggio di consegne tra la presidente uscente Elena Cavallo e quella che dal 1° gennaio guiderà il sodalizio, Silvana Martino, imprenditrice di Mondovì. Un momento di bilanci e di emozioni.

Enrica Tavecchio, per tutti Nonna Ciccia, ha ripercorso i momenti salienti e la storia di questi 40 anni di Soroptmist a Cuneo. Ingrid Brizio, responsabile dei progetti del sodalizio, ha ricordato i più importanti degli ultimi anni, tra i quali quello he ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Bianchi Virginio – Sezione Geometri in un ambizioso progetto di rigenerazione urbana dedicato agli under 35 e ai loro bisogni, coinvolgendo anche gli studenti delle primarie. Gli studenti cuneesi hanno sbaragliato la concorrenza dei colleghi di tutta Italia, aggiudicandosi il primo premio.

Tante le iniziative per promuovere la parità e l'educazione alla leadership femminile.

Nella serata non sono mancati i momenti di festa e condivisione, tra canti e aneddoti di questi lunghi e ricchi 40 anni di storia del Soroptmist di Cuneo.