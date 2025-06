Il Piemonte accoglie il meglio della cucina mondiale: al via la quattro giorni di "The World’s 50 Best Restaurants"

Debutto in grande stile per The World’s 50 Best Restaurants

Sono state le Officine Grandi Riparazioni di Torino a fare da sfondo alla presentazione dell’edizione 2025 di The World’s 50 Best Restaurants, per la prima volta ospitata in Italia nel capoluogo subalpino. Nel corso della conferenza stampa, realizzata davvero in grande stile, sono stati illustrasti dagli organizzatori i momenti salienti del programma che nei prossimi quattro giorni vedrà Torino al centro dell’attenzione dell’alta cucina internazionale: dai talk con chef stellati agli esclusivi momenti dinner, fino alla tanto attesa cerimonia di premiazione del 19 giugno al Lingotto. E l’internazionalità si respirava davvero tutta. Sia sul palco sia tra le file dei giornalisti ed operatori dei media invitati e giunti qui da tutto il mondo per partecipare all’evento in questione.

Gli appuntamenti ufficiali di 50 Best Restaurant

Dal 17 al 21 giugno, Torino ospita una serie di cene “a quattro mani” che vedono protagonisti chef locali insieme a colleghi di fama internazionale. Il 17 si sono già svolti tre appuntamenti: Del Cambio ha accolto James Henry e Shaun Kelly di Le Doyenné (Francia), il Gardenia di Caluso ha ospitato Nicolai Nørregaard del Kadeau (Danimarca) accanto a Mariangela Susigan, mentre a Scatto i fratelli Costardi hanno cucinato con José Luis Hinostroza di Arca (Messico) in un’inedita collaborazione italo-messicana. Il 18 giugno è in programma una cena da Azotea con la chef peruviana Pía León di Kjolle. Il 20, a pranzo, il ristorante Consorzio accoglierà Willem Hiele (Fiandre), e in serata Casa Vicina collaborerà con Norbert Niederkofler per una cena tutta italiana. Gran finale il 21 giugno: Enrico Crippa ospiterà Hiroyasu Kawate di Florilège (Tokyo) al Piazza Duomo di Alba, per un pranzo all’insegna della sostenibilità e dell’eccellenza vegetale.

Gli eventi paralleli alla grande manifestazione

Intorno al 50 Best Restaurants è nato un ricco calendario di eventi paralleli che hanno animato Torino tra il 18 e il 19 giugno, con un’attenzione particolare al mondo della mixology e alla contaminazione tra cibo, cocktail e narrazione. Il 18 pomeriggio Villa Sassi si trasformerà in “Villa Mare”, lounge firmata Gin Mare dove Massimo Bottura, insieme ai bartender Perrone e Baggiani, guiderà un’esperienza sensoriale tra drink e cucina. Il 19 mattina, alla Fondazione Sandretto, Illy proporrà un “Breakfast with the Stars”, mentre Lavazza presenterà da Condividere il libro dedicato al ristorante, con Federico Zanasi e Ferran Adrià. A pranzo, San Pellegrino USA organizzerà un menu sabaudo alla Trattoria Bruzzone, con Gemma dell’Osteria di Roddino. Questo calendario di eventi ha amplificato e reso visibile il già vitale fermento enogastronomico che attraversa Torino, trasformando la città in un crocevia di creatività culinaria, ricerca e contaminazioni.

Grande attesa per l’evento clou

Domani, giovedì 19 giugno, al Lingotto Fiere, si terrà la cerimonia conclusiva di premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants. Durante la serata, che sta generando una grande attesa tra addetti ai lavori e media internazionali, verranno svelati i nomi dei 50 migliori ristoranti del mondo, scelti da una giuria composta da esperti del settore. La cerimonia, che vedrà la partecipazione di chef stellati, giornalisti gastronomici e importanti protagonisti dell’industria culinaria globale, è seguito con grande interesse da tutto il mondo. A provarlo anche la diretta streaming sul canale YouTube di 50 Best che permetterà a tutti, anche a chi non potrà essere presente, di vivere l’emozione della premiazione in tempo reale.