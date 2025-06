Let’s Talk Junior: arte, gioco e dialogo per bambini e famiglie a Guarene

Domenica 22 giugno, dalle 16 alle 18, Palazzo Re Rebaudengo di Guarene ospita un nuovo appuntamento di Let’s Talk Junior, l’esperienza di visita guidata e laboratorio pensata per bambinə e famiglie a cura delle mediatrici culturali dell’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

L’iniziativa propone un approccio informale e partecipato alla fruizione artistica, in cui piccole comunità di visitatori possono esplorare insieme le mostre in corso, condividere riflessioni e avvicinarsi ai temi dell’arte contemporanea. Stavolta, l’attenzione sarà rivolta alla mostra Deltitnu di Montecristo Project, un percorso che riflette sul ruolo e la figura dell’artista nel sistema dell’arte.

Durante le due ore di attività, bambini e adulti saranno coinvolti in un dialogo creativo e in un laboratorio finale pensato per stimolare l’immaginazione: attraverso colori, fotografie e narrazioni, chi partecipa potrà mettersi nei panni dell’artista e reinterpretarne il lavoro.

Let’s Talk Junior è gratuito e aperto a famiglie con bambini fino ai 12 anni. Per partecipare è necessario prenotare: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, contattando il numero 011 3797631 o scrivendo all’indirizzo dip.educativo@fsrr.org. Il sabato e la domenica, dalle 12 alle 19, è possibile rivolgersi al numero 011 3797624 o scrivere a biglietteria@fsrr.org.

L’iniziativa rientra nel progetto SNODI – Colline co-creative di Langhe Monferrato Roero, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.