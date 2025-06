“Una Montagna di Esperienze”: escursioni e attività per famiglie lungo il Sentiero Italia CAI alla scoperta delle valli alpine cuneesi

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Il primo appuntamento è in programma sabato 21 giugno con un’escursione alle cascate del Pesio, arricchita da un’attività dedicata al progetto "Acqua Sorgente CAI": una facile camminata per famiglie nell'ambito del progetto Acqua Sorgente, realizzato in collaborazione con APAM e CAI.

L’escursione prevede il giro delle cascate del Saut, con partenza e rientro a Pian delle Gorre, per una durata complessiva di circa 3 ore. Durante il percorso natura, sono previste 3-4 soste per sperimentare la misurazione dei parametri delle acque di sorgente con un nuovo strumento in dotazione all’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime fornito dal progetto.

Questo progetto di citizen science ha l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti nel monitoraggio della qualità delle acque di sorgente lungo il Sentiero Italia CAI.

Le attività sono pensate per le famiglie e adatte anche a bambini e ragazzi, per vivere la montagna in modo divertente, educativo e sostenibile.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it .

Per il programma completo: www.cuneoalps.it

L’iniziativa fa parte del progetto “Una Montagna di Esperienze: Turismo Sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte”, finanziato dal Ministero del Turismo con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il patrocinio della Regione Piemonte.