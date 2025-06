A Torrette di Casteldelfino omaggio al pittore Matteo Olivero

È in programma per domenica 22 giugno a Torrette di Casteldelfino, in Alta Valle Varaita, la terza edizione de “La Toureto Festival – Matteo Olivero a la ruà”.

Nella piccola, ma dinamica borgata di Casteldelfino la giornata di omaggio al pittore divisionista di Acceglio inizierà alle 10 con un intervento del professor Antonio Musiari. Alle 12 pranzo presso la tensostruttura. Alle 14 ritrovo presso la piazzetta principale della borgata: pittori en plein air con esposizione e mercatino di creazioni artistiche e laboratori dedicati ai bambini (8-14 anni) seguiti da Moira Franco.

Previste, durante tutto l’arco della giornata, musiche e danze tradizionali con Celeste Ruà e Davide Vergnano.

Alle 18 conclusione con esposizione dei dipinti realizzati durante la giornata dai pittori itineranti.

Per info e, soprattutto, per eventuale partecipazione al pranzo (17 euro adulti, 10 euro bambini fino ai 10 anni) è gradita la prenotazione (whatsapp 3477187409 oppure sulle pagine social dell’associazione La Toureto).