Castelli in Verde: a Verduno due giorni di cultura e natura tra erbe selvatiche, picnic e musica elettronica

Nel cuore delle Langhe, il Real Castello di Verduno si prepara a ospitare un fine settimana speciale dedicato al legame profondo tra natura, cultura e paesaggio. Sabato 21 e domenica 22 giugno va in scena Castelli in Verde, nuovo capitolo della rassegna Tutti i colori della cultura, organizzata nell’ambito del trentennale di Castelli Aperti.

Dopo aver esplorato teatro, letteratura e musica, l’iniziativa accende i riflettori sulla sostenibilità, sulla lentezza e sul benessere, trasformando il giardino storico del castello in un laboratorio esperienziale a cielo aperto. Un invito a rallentare e ad ascoltare l’ambiente, tra camminate, degustazioni, laboratori e performance artistiche.

Il programma si apre sabato 21 giugno alle 17 con una passeggiata nel verde condotta da Alessandro Di Tizio, gastronomo ed esperto di flora selvatica, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le erbe spontanee del territorio. Alle 19 è previsto il primo Aperitivo in Verde, con cocktail a base di distillati artigianali e ingredienti appena raccolti. La serata culmina con una cena tematica e un evento immersivo: la proiezione di filmati d’archivio (1911–1926) restaurati dall’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea e sonorizzati dal vivo con la musica elettronica di Sara Berts. Un dialogo poetico tra storia industriale e natura, a ingresso gratuito.

Domenica 22 giugno sarà una giornata all’insegna della lentezza e del gusto. Alle 13 il pubblico potrà godersi un picnic nel parco, seguito da un laboratorio per bambini alle 15, dedicato alla preparazione di biscotti con fiori eduli. Alle 17 la scrittrice Raffaella Romagnolo (nella foto sotto) presenterà il suo romanzo Il cedro del Libano (Aboca Edizioni), in un incontro moderato da Cristina Borgogno che invita a riflettere su ecoansia e simbolismo degli alberi. La giornata si chiuderà alle 19 con un secondo Aperitivo in Verde, tra aromi, parole e nuovi sguardi sul paesaggio.

Per l’elenco completo delle aperture di Castelli Aperti domenica 22 giugno e per tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale www.castelliaperti.it.