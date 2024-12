Saluzzo "Ccn Christmas Day": domani il trenino di Natale, animazioni in strada e shopping per tutti

Domani sabato 14 dicembre, dalle 15,30, Saluzzo si veste di magia per il “Ccn Christmas Day”, un evento straordinario organizzato dal Centro Commerciale Naturale (Ccn) per celebrare il Natale con un pomeriggio di divertimento e allegria. L'iniziativa trasformerà le vie dello shopping in un grande luna park a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori di ogni età.

Ci saranno 24 postazioni con relative attrazioni. L'evento si snoderà attraverso diverse aree della città, ciascuna caratterizzata da animazioni a tema natalizio: In corso Italia, via Silvio Pellico e piazza Cavour: Villaggio di Natale itinerante a cura di Wonderlust Animazione, baby dance, Giochi in legno a cura di Mago Trinchetto

In via Ludovico II, piazza Risorgimento Risorgimento, via Spielberg, piazza Garibaldi - via Martiri della Liberazione: intrattenimenti con trampolieri,elfi e Babbo Natale. In via Gualtieri: si potrà consegnare la letterina a Babbo Natale. In corso Piemonte, via Torino, piazzetta Santa Maria: truccabimbi e animazioni natalizie.

Le note della Prismabanda “street band” itinerante allieteranno i presenti con musica e giocoleria. Inoltre il trenino di Babbo Natale gratuito nelle arre pedonali della città.

Massimo Rea presidente del Centro commerciale naturale: «Il Natale è il periodo dell’anno dedicato allo shopping, alle famiglie e alla magia delle festività. In questa ottica, nasce l’idea del “Ccn Christmas Day”, un evento pensato per rendere speciale lo shopping natalizio a Saluzzo, creando un’esperienza unica per grandi e piccini. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire una coccola ai clienti durante il loro shopping natalizio, accompagnandoli in un’atmosfera festiva che renderà ancora più speciale il periodo delle feste.

Quest’anno, l'evento abbraccerà tutte le vie di Saluzzo, comprese quelle che, per motivi logistici, solitamente non vengono coinvolte nelle tradizionali festività cittadine. Ogni angolo della città sarà decorato e animato, così che tutti i quartieri possano festeggiare il proprio Natale insieme, creando un’atmosfera di unione e gioia.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Saluzzo e alla Fondazione Bertoni, per il fondamentale supporto tecnico e la collaborazione nell’organizzazione dell'evento, che permetterà a tutti i saluzzesi e ai visitatori di vivere un Natale all’insegna del divertimento e della magia».

Gianpiero Bravo, assessore alle attività produttive: «Altro grande appuntamento a Saluzzo, in attesa del Natale. Sabato 14 dicembre attendiamo in particolare i più piccini che potranno divertirsi con giochi, animazioni, trenino e Babbo Natale, mentre sarà sempre possibile fare acquisti nei negozi cittadini, anch'essi vestiti a festa. Il Comune, il Ccn e la Fondazione Bertoni con questo evento propongono una nuova iniziativa che va ad impreziosire il ricco programma di dicembre a Saluzzo. Vi aspettiamo!».