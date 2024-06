Appuntamenti nella Granda in programma per questa domenica di giugno

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi e manifestazioni

A Peveragno questo fine settimana è in calendario la Sagra della Fragola con eventi fino al 16 giugno. Questa domenica sono previsti il mercato di qualità di prodotti tipici, artigianato e degustazioni lungo le vie del paese, l’esposizione e la vendita di fragole, intrattenimenti per bambini, street food e il mercatino dello scambio dedicato ai bambini. Si potranno visitare le chiese, casa Ambrosino, una mostra fotografica e il Museo Bersezio-Toselli. Si esibiranno la banda musicale e le Majorette, si esibiranno artisti di strada e ci saranno intrattenimenti vari. Si potrà anche tentare la fortuna con la Lotteria della Fragola con fantastici e ricchi premi. Estrazione il 14 giugno. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Al Forte di Vinadio prosegue oggi, domenica 9 giugno, dalle 9.30 alle 19, “Forte in fiore”, la mostra mercato dedicata alla natura, alla creatività e all’artigianato con oltre 60 espositori, tra produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazioni, case editrici e hobbisti. Oltre alla presenza di espositori provenienti da tutta Italia, l’evento sarà arricchito da un fitto programma di proposte culturali, tra cui approfondimenti, spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento. Ingresso a pagamento; con una promozione speciale, al costo di 5 euro, sarà possibile aggiungere alla visita della mostra-mercato, il percorso multimediale Montagna in Movimento, la mostra Messaggeri Alati e l’Orto segreto. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria dell’evento o sul sito www.ticket.it . Info e programma della manifestazione: www.fortedivinadio.com/evento/forte-in-fiore-3

A Mondovì è in programma un fine settimana ricco di eventi. Oggi alle 17, da non perdere la mostra “Pictures of you” allestita al Museo della Stampa, che farà da palcoscenico al talk tra Massimo Cotto ed Henry Ruggeri e al successivo live con Comrad, I Boschi Bruciano ed i monregalesi Quarantena. Info: www.facebook.com/IatMondovi

Il parco giochi di montagna Frabolandia di Frabosa Soprana aspetta i visitatori nel pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, per l'imperdibile festa di inizio estate, con color party, pentolaccia e merenda per tutti i bambini e le bambine.

Info: www.facebook.com/Frabolandia.Parcogiochidimontagna

A Cuneo questa domenica, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, si terrà “Un cavalier di Francia - Viaggiando a piccoli passi”, per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un genitore.

È uno spettacolo di nuova esecuzione, concepito appositamente per la nuova edizione di “Modulazioni Kids” per immergersi nell’affascinante mondo della musica antica. In groppa ad un destriero e in compagnia di un misterioso cavaliere, i bambini saranno trasportati in un avvincente viaggio attraverso le meraviglie della musica antica tra Italia e Francia. In una combinazione di giochi musicali interattivi, attività coinvolgenti e danze i giovani partecipanti avranno l’opportunità di imparare e divertirsi insieme. Ingresso singolo 6 euro (adulto + bambino omaggio). Info e programma completo di tutti gli appuntamenti su: www.modulazioni.net/modulazioni-kids o scrivere a info@modulazioni.net.

A Bra nel parco della Zizzola torna il Festival dello Yoga in questo fine settimana per sperimentare gratuitamente diverse pratiche di yoga. Classi libere e aperte, adatte a adulti e bambini. L’Associazione Culturale Orora, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e

dell’Azienda di Promozione Turistica di Bra, organizza la sesta edizione del Festival dello

Yoga, che si terrà nel parco della Zizzola fino ad oggi, un’occasione per riconnettersi con sé stessi e la natura e per sperimentare gratuitamente differenti esempi di pratica yoga, grazie alla presenza di insegnanti provenienti da tutta la regione. Info: www.facebook.com/ComuneBra

Al borgo antico di Verzuolo è in calendario “Aspettando l’estate” che si svolgerà nel parco del Castello. Oggi, 9 giugno, soo previsti tanti appuntamenti. È garantito (e gratuito) per tutto la giornata un servizio navetta da piazza Willy Burgo, dove è presente un ampio parcheggio. Il programma prevede dalle 10 (su prenotazione): visite guidate al Castello, dalle 12.30 il pranzo, dalle 14 (su prenotazione) visite guidate al Castello e all’Antica Parrocchiale. Dalle 16.30 ci saranno musica, balli e divertimento per tutti, dalle 17 raduno di mezzi storici “Memorial Sergio Luca Cucchietti” e, dalle 19,30, cena e continuazione della serata con balli caraibici e latino-americani in compagnia di Piero, Elena e l’Emotion Dance. Info, tutto il programma e prenotazioni: pro.villa@virgilio.it e www.villadiverzuolo.it .

A Saluzzo oggi, 9 giugno, tutto il giorno nel centro cittadino e area pedonale, si svolgerà il MercAntico. Saranno oltre 80 espositori in corso Italia, via Ludovico II, rialzo di piazza Garibaldi e ala di ferro con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Protagonisti l’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con decine di bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili. Ritorna lo spazio dedicato all’artigianato con una decina di partecipanti collocati a lrialzo di piazza Garibaldi. Info: www.fondazionebertoni.it

Anche quest'anno, come da tradizione, si festeggia il compleanno di Open Baladin Cuneo con un fine settimana all’insegna della musica in piazza Ex Foro Boario, animata concerti imperdibili.

Si conclude oggi, domenica 9 giugno alle 22, con i Lazy Lady Swing che faranno ballare tutta la piazza al ritmo del Lindy Hop. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione di un tavolo.

Info: www.facebook.com/openbaladin.cuneo





Prosegue questa domenica, nella zona industriale di Sanfrè, il tanto atteso Lunatika Festival con attività coinvolgenti, in cui la parola “divertimento” sarà la regola principale. Durante l’intero festival sarà sempre attivo il servizio street food con una vasta gamma di proposte fra cui scegliere. Oggi sono in calendario: il raduno Off Road Roero 4x4 Off-Road e il raduno motoristico con la partecipazione di numeri club, il mercatino Summer Edition, la IV edizione della Color Crazy Run per le vie del paese. Al termine dj set con Dj Chris, intrattenimento canoro con la scuola di canto “Spazio Yavanna “, il Lunatika’s got Talent, evento benefico a favore del Neuroland e il Mojito Party e djset. Info: www.facebook.com/p/Pro-Loco-Sanfrè-100064730614664

Torna oggi, domenica 9 giugno, la Festa Patronale di Melle dedicata a San Lazzaro Vescovo, grazie alla volontà e all’impegno del Comitato di Melle Volontario. I festeggiamenti inizieranno alle 10 con la Santa Messa e, alle 12,30, un pranzo con menù dedicato, offerto dal Comitato con richiesta di un’offerta minima che verrà usata per la manutenzione della Cappella. Il Fritto Misto sarà preparato dal Ristorante Las Vegas di Busca. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/prolocomelle





A Morozzo questa domenica, 9 giugno, appuntamento con la Notte Bianca in Natura. una festa serale nel cuore del paese durante la quale verrà spenta l’illuminazione pubblica nella zona interessata dall'evento e le iniziative si svolgeranno con la sola illuminazione di candele. Scopo della serata: riappropriarsi della notte, prendere coscienza di un problema che coinvolge tutti, l'inquinamento luminoso. L’evento sarà un connubio di approfondimento e divulgazione naturalistica e proposte emozionali. L’atmosfera suggestiva farà da cornice ad una serie di proposte culturali, di spettacolo e di approfondimento. Il percorso si snoderà dall’ingresso del Castello di Morozzo, che per l’occasione aprirà le porte dei suoi bellissimi giardini, e proseguirà fino al Santuario del Brichetto. A metà percorso ci sarà un’area food curata dalla ProLoco di Mo‐ rozzo proprio a metà percorso. Nel parco del Castello: si esibiranno il Trio Flarpinos, Gian Paolo Marinelli al pianoforte, Elena Vacchetta, attrice. Lungo il percorso appuntamento con il Ludobus, il coro di voci bianche, letture animate, spettacoli, fiabe musicate e laboratori per bambini, mostre, osservazione delle stelle, liberazione rapaci notturni, teatro d’ ombra, visite guidate al “Santuario della Madonna del Brichetto. Info: www.comune.morozzo.cn.it/archivio/news/NOTTE-BIANCA-IN-NATURA--MOROZZO-9-GIUGNO-2024_1150.asp

A Vernante quest'anno l'appuntamento con "Vernant que chanta" è fissato per oggi, domenica 9 giugno. La festa popolare, inaugurata nel 2010 in memoria di Walter Bassignano (Punta), ormai è diventata un evento immancabile, che si tiene ogni anno nel paese di Pinocchio per mantenere vive le antiche tradizioni, con corali che giungono da tutto il Piemonte e si esibiscono nelle vie e nei vicoli del paese. Come gli altri anni non potrà mancare la mostra dei coltelli, tra i quali il celebre coltello "Vernantin", allestita in Piazza dell'Ala già dal mattino. Sarà presente il Ludobus di Mago Trinchetto pronto a intrattenere e divertire i più piccoli con tanti giochi in legno.

Grande novità di quest'anno saranno i mercatini di artigianato e vintage, anch'essi lungo le vie del paese. Si potrà concludere la giornata con un buon piatto di polenta e spezzatino presso l'ex segheria. Info: www.provernante.it e www.facebook.com/proloco.vernante

Musica e spettacoli

A Mondovì oggi, domenica 9 giugno, torna la musica a Piazza: al Museo della stampa alle 17 “On air”, un talk col giornalista musicale Massimo Cotto e il fotografo Henry Ruggeri; alle 19 live coi Quarantena (storicissima formazione punk-rock monregalese capitanata da Marco Giraudo), i cuneesi I Boschi Bruciano e a chiudere i punk-rockers pugliesi Comrad.

Info: https://movifestival.it





“Il sogno di Giuseppe” è il nuovo spettacolo che il gruppo Erongis porterà in scena questa domenica, alle 20.30 a Cascina San Giovanni a Moretta. Si tratta di un musical, incentrato sulla storia di Giuseppe, figlio del patriarca ebraico Giacobbe, nato con un grande dono: interpretare i sogni. Giuseppe non si limiterà però ad utilizzare il suo talento semplicemente per predire il futuro, ma per impegnarsi a fare del bene». La serata, organizzata dall’associazione culturale La Ginestra, è ad ingresso libero. Info: www.facebook.com/associazioneculturalelaginestra

La Fondazione Fossano Musica propone per oggi, 9 giugno, alle 21 a Bra, presso l’Auditorium Arpino, il concerto “Una voce sola”, coro di voci bianche dei Rebel Bit.

Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/eventi

Questa domenica le dolci e soavi note del flauto di Sara Rinaudo e della chitarra di Alberto Savatteri, si potranno ascoltare presso il Centro Incontri di San Rocco Castagnaretta, Cuneo. Il concerto, organizzato anche con la collaborazione del locale Comitato di quartiere, rientra fra le attività collaterali legate al progetto didattico-musicale Orchestranoi e “La Festa della Musica” che da anni promuove la conoscenza della musica tra gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria con l’obiettivo di contribuire all’ampliamento dell'offerta formativa della scuola primaria.

Ingresso libero, inizio alle 18.

Castelli aperti, mostre cultura

A Mondovì, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano prosegue fino al 24 giugno la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca. Info: www.baroccoecaravaggio.it

Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, aperti i castelli di Magliano Alfieri, di Roddi, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Si potrà visitare anche il Castello di Verzuolo. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

Con l'arrivo dell'estate il Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, riapre le sue porte. La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova

A giugno e luglio il castello di Casotto sarà aperto con le visite guidate anche al venerdì (partenza visite alle 10, 11.30, 14, 15.30 e 17). I prossimi appuntamenti saranno: oggi, domenica 9 giugno, alle 15.15 è in programma il trekking guidato dal Borgo di Valcasotto al Castello con accompagnatore naturalistico e visita alla Residenza al costo di euro 20, che include passeggiata, ingresso e visita guidata al Castello. Info e prenotazioni on‐ line sul sito www.kalata.it

Al Museo Civico Mallé di Dronero è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.