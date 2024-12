Sci, Gigante FIS del Pass Thurn: Fabio Allasina ottavo in tirolo

Ottavo posto per il poliziotto cuneese Fabio Allasina nel secondo Gigante FIS disputato sulle nevi tirolesi del Pass Thurn. L’atleta di Frassino si è piazzato a 94/100 dal vincitore, l’atleta di casa Stefan Schaidreiter dello Skiklub Kleinarl che ha chiuso la gara nel tempo totale di 1’,49”,66/100, precedendo rispettivamente per 3/100 e per 7/100 il connazionale Florian Neumayer dello Ski Club Sparkasse Radstadt e l’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito.

Nel circuito istituzionale francese dello Ski Chrono Samse Tour Technique maschile a Puy Saint Vincent giovedì 12 dicembre si è corso un Gigante FIS. Ha vinto Lio Baraldi dello Ski Club des Deux Alpes, con il tempo totale di 2’,09”,77/100, staccando di 86/100 Ulysse Crétin del Club des Sports des Menuires e di 1”,32/100 Nash Huot-Marchand del Club

des Sports de Courchevel. Quattordicesima piazza per l’albanese-valsusino Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, ventiquattresima per il torinese Pietro Casartelli del Sestriere, mentre Giulio Paolo Cazzaniga, milanese dello Sci Club Valchisone, ha chiuso al quattordicesimo posto tra gli Aspiranti.