Dieci giorni al Natale: fine settimana tra presepi e mercatini ai quattro angoli della Granda

A dieci giorni dal Natale sono numerosi in Granda gli eventi legati alla tradizione e all’imminente periodo natalizio: presepi, mercatini, fiere, mostre, concerti ed eventi gastronomici, per tutti i gusti e in ogni angolo della nostra provincia. Li proponiamo nella nostra consueta rassegna del fine settimana. Per aggiornamenti, modifiche sulla programmazione o rinvii a causa di eventuale maltempo è possibile consultare i portali delle due Atl provinciali www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

CUNEO: NATALE IN CORSO GIOLITTI

Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 8 alle ore 19, si terrà la nuova edizione di "Natale Sotto i Portici di Corso Giolitti". Saranno presenti mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo. Nel pomeriggio di entrambi i giorni sarà possibile incontrare, sotto i portici, Babbo Natale e gli elfi. Info: 335 66 87 732.

CUNEO: MERCATO STRAORDINARIO

Domenica 15 dicembre, in città si svolgeranno mercati straordinari in occasione delle feste natalizie. Info: manifestazioni@comune.cuneo.it

CUNEO: HANDMADE MARKET

Sabato 14 dicembre, in occasione di Illuminatale, in Via Roma dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno esposte creazioni artigianali uniche e oggetti fatti a mano, perfetti per regali di Natale. Un appuntamento per vivere l'atmosfera natalizia e scoprire la passione ed il talento degli artigiani locali. Info: madeincuneo@gmail.com

CUNEO: AROMI SOTTO L’ALBERO

Sabato 14 dicembre, dalle 15 alle 17 presso La Casa del Fiume del Parco Fluviale di Cuneo, “Balsamicamente - Aromi sotto l’albero”. Per chi è interessato all'arte dell’autoproduzione, questo laboratorio offrirà l'opportunità di creare un profumatissimo sale da cucina, utilizzando erbe aromatiche tipiche dei nostri giardini. Il materiale per realizzare il sale sarà fornito, ma ogni partecipante è invitato a portare con sé un vasetto di vetro per conservare la propria creazione. Appuntamento, porta con te un vasetto di vetro! Ingresso €8, biglietti online.

CUNEO - CONFRERIA: FESTA DI NATALE

Sabato 14 dicembre dalle 14 alle 16 “Beach sotto l’albero” torneo di pallavolo sulla sabbia al coperto e dalle 15 alle 17 “La dolcezza del Natale” merenda per tutti. Alle 17.15 accensione dell’albero di Natale e alle 21 in chiesa, concerto della Compagnia Musicale Cuneese.

CUNEO - CERIALDO: CENA SOLIDALE LVIA

Sabato 14 dicembre, dalle 19.30, nel salone parrocchiale di San Pio X a Cerialdo, tradizionale cena di solidarietà proposta dalla LVIA. Ricavato in favore del progetto “Diverse food system” in Tanzania. Info: 0171/696975.

***

ALBA: CONCERTO DI NATALE

Sabato 14 dicembre, alle ore 21, nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba, si terrà il Concerto di Natale. In programma musiche di Montalto, Charpenter e Bach eseguite dalla Corale San Secondo di Asti e dal coro Officina Vocis di Neive, accompagnati dall’Orchestra filarmonica Melos di Torino, e diretti dal maestro Mario Dellapiana. L'ingresso è libero. Info: https://coralesansecondo.wixsite.com

ALBA: MOSTRA DEI PRESEPI

Sabato 14 e domenica 15 dicembre aperta la tradizionale Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/ 215918.

ALBA: MADONNA DELLA BOCCIATA

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Banca d’Alba, sarà visitabile la Madonna della Bocciata di Pietro Cavallini. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: IN VOLO SU HOGWARTS

Domenica 15 dicembre alle ore 21, al Teatro G. Busca di Alba, spettacolo “In volo su Hogwarts” con i ragazzi del Coro Giovanile dell’Associazione Corale Intonando Coro Giovanile Franco Biglino, Pianoforte e direzione, Lara Martini, testi, Gianpiero Cavaliere, illustrazioni. L’ingresso è gratuito. Info: https://www.profondoumano.it/

ALBA: CORO STELLA ALPINA

Domenica 15 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Giuseppe, Concerto di Natale del Coro Stella Alpina. Ingresso libero. Info: 339 79 53 488.

***

BENE VAGIENNA: EVENTI NATALIZI

Sabato 14 dicembre, alle ore 15 presso Casa Ravera, inaugurazione “Presepi di fiaba” - Mostra di ceramiche di Artisti contemporanei, a cura di Giuse Scalva. A seguire presentazione delle pubblicazioni “Una raccolta di peltri tra XVIII e XIX secolo” e “160 anni fa Bene diventò Bene Vagienna. Fu un errore storico?”. Alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi apertura del Presepe 2024 e a seguire musiche, poesie e canti con la Banda musicale della Città di Bene Vagienna, gli alunni della Scuola Elementare cittadina e i Cantori di Revello. Alle ore 17.30 presso la Cappella dei Magi: Luci e canti natalizi e intrattenimento natalizio con i Cantori di Revello. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BELLINO: MERCATINO

Domenica 15 dicembre, dalle ore 11 si terrà il Mercatino di Natale, mostra mercato di artigianato locale. Durante la giornata è prevista la musica occitana itinerante. Alle ore 15.30 si terranno i laboratori creativi per bambini e la lettura animata. Alle ore 17 ci sarà il concerto della corale della Parrocchia di Sampeyre. Info: associazione.lousaber@gmail.com

***

BORGO SAN DALMAZZO: PRESEPI IN MONSERRATO

Sabato 14 dicembre, alle ore 16.30, inaugurazione della 12a edizione di “Presepi in Monserrato” con concerto spirituale del Trio Flarpinos. Orari di visita 14.30 – 18.

BORGO SAN DALMAZZO: NATALE CON CHI VUOI

Domenica 15 dicembre dalle ore 14.30 nel centro storico di Borgo San Dalmazzo, "Natale con chi vuoi... se Babbo sta con noi!", uno spettacolo itinerante dei Mangiatori di Nuvole, con ritrovo in Piazza IV Novembre. Info: https://fierafredda.it/

***

BOVES: MEMORIAL DI SOLIDARIETÀ

Domenica 15 dicembre, con ritrovo alle 9.30 in piazza Mottini, “VII Memorial Nathalie Pochard”, corsa e camminata solidale con ricavato offerto alla Scuola Materna Monsignor Calandri.

BOVES: BABBO NATALE BOVESANO

Domenica 15 dicembre, magico villaggio di Babbo Natale per famiglie visitatori. Durante le giornate tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Info: 345 50 32 020 lasportababbonatale@gmail.com

***

BRA: MERCATINO E CIOCCONATALE

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, in viale Risorgimento torna il Mercatino di Natale per la sua terza edizione. Trenino natalizio “Ciocconatale”, caldarroste, maghi e street band dal vivo. Info: https://www.ascombra.it

BRA: MERCATINI SOLIDALI

Domenica 15 dicembre mercatini solidali delle Clarisse presso chiesa dei Fratini della Rocca e mostra mercato nei cortili dell’istituto salesiano.

***

BUSCA: SANTA BALON EDUCATIONAL

Domenica 15 dicembre, in piazza Santa Maria mongolfiera in 3D e attività educational per grandi e piccini. Ingresso libero e gratuito.

***

CANALE: IL PAESE DEI BABI NATALE

Domenica 15 dicembre, con i "Babi" (rospi), presenza leggendaria e magica a Canale, che animeranno il periodo natalizio con eventi per grandi e piccini: letture, concerti, camminata, degustazioni, balli e i Mercatini di Natale, tutte le domeniche di dicembre. Info: prolocodicanale@gmail.com

***

CARAGLIO: ACQUAVIVA BIOPARCO

Sabato 14 dicembre, presso Bioparco Acquaviva, si terranno il truccabimbi, il cenone di Natale e lo spettacolo con l'elfo mangiafuoco. Domenica 15 dicembre, suggestivi mercatini natalizi con tante idee regalo e prodotti tipici della tradizione locale. Oltre alle bancarelle, tour del Bioparco in carrozza, pranzo con i prodotti tipici locali e “Ambulanza peluche” con la Croce Rossa di Caraglio. Info: 351 67 47 483

***

CASTELLAR: MERCATINI DEL MARCHESATO

Domenica 15 dicembre, i tradizionali mercatini saranno ospitati nella splendida e suggestiva cornice di Castellar. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

CAVALLERMAGGIORE: FIERA DELL’EDITORIA

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, presso l'Ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II e al Teatro S. Giorgio di Cavallermaggiore, appuntamento con la 31esima edizione della Fiera Piemontese dell’Editoria. Info: https://www.cavaeventi.it/

***

CENTALLO: OPERA E OPERETTA

Sabato 14 dicembre, alle ore 21, nella Confraternita della rossa, concerto dell’Ensemble Checco Bossi. Ingresso gratuito.

***

CHERASCO: PRESEPI

Sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà visitabile a Cherasco il “Presepe del Viaggiatore”, allestito presso allestito presso la Chiesa di S. Martino, con orario: sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Cherasco ospita nuovamente i “Presepi dei viali” lungo il viale dei Platani, nei pressi del Castello e come da tradizione, saranno presenti i più tradizionali Presepi allestiti presso la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna del Popolo. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO: NUI DUI

Domenica 15 dicembre, alle ore 21, al Teatro Salomone di Cherasco, Pippo Bessone e Luca Occelli presenteranno lo spettacolo musicale NUI DUI, canzoni raccontate, teatralizzate, mimate, ma soprattutto… cantate. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

CHIUSA PESIO: CONCERTO DI SANTA CECILIA

Sabato 14 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Incontri "R. Mucciarelli" Parco Naturale del Marguareis, si terrà il concerto di Santa Cecilia della Banda Musicale "G. Vallauri". Info: 0171/734990.

***

CORTEMILIA: ASPETTANDO IL NATALE

Domenica 15 dicembre, dalle ore 14, in piazza Savona, giochi, animazione, arrivo di Babbo Natale e lettura animata. Alle 15.30 cioccolata calda, vin brulé, caldarroste e panettone per tutti Alle ore 17.30, nella Chiesa di San Francesco, concerto del coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Info: https://www.comunecortemilia.it/eventi-cortemilia/

***

DOGLIANI: TRIFULE - MERCATO DEL TARTUFO

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, 1a edizione di “Trifule, Mercato del Tartufo di Dogliani e delle Alte Terre di Langa”, un evento pilota dedicato al tartufo bianco d’Alba. Alle ore 16 di sabato 14 inaugurazione presso la Bottega del Vino e alle 18 assegnazione tartufi di pregio. Domenica 15 dicembre, alle ore 9, ricerca del tartufo in riserva e dalle 10 alle 18 Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche. Alle ore 11.30 distribuzione di polenta e alle ore 16, in piazza Carlo Alberto “Rejocing gospel choir”. A seguire panettone, vin brulè e cioccolata calda. Info: https://doglianiturismo.com

***

DRONERO: CENA DEI MAGLIONI

Sabato 14 dicembre, in sala Milli Chegai, terza edizione della “Cena dei maglioni”. Obbligatorio l’abbigliamento che richiami i temi natalizi, meglio se bizzarro. Portate preparate dai ristoratori droneresi, musica con Remo DJ.

DRONERO: LO ZOO DI VETRO

Sabato 14 dicembre alle ore 21 presso il Cine Teatro Iris di Dronero va in scena lo spettacolo teatrale “Lo zoo di vetro”. Info: 340 78 96 306.

***

FOSSANO: CONCERTO DI NATALE

Sabato 14 dicembre alle 15.30, presso Teatro I Portici, si terrà il concerto di Natale, animato dalle voci del Coro degli Afasici "Enrico Catelli", dai musicisti della Fondazione Fossano Musica, dai musicoterapisti M. De Palmas e M. Scarpa, e presentato da Walter Lamberti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 333 74 58 606 - 333 24 12 311 (telefono o WhatsApp)

FOSSANO: VOXES A CAPPELLA

Domenica 15 dicembre, presso Palazzo Burgos di Fossano, alle ore 11, la Fondazione Fossano Musica organizza il concerto live dei VoXes a Cappella Ensemble, gruppo musicale composto da 18 elementi i quali si esibiranno con un repertorio molto vario. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

***

GOVONE: MAGICO PAESE DI NATALE

Continua il tradizionale Magico Paese di Natale. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Info: info@magicopaesedinatale.com

***

LA MORRA: ALLE PORTE DELL’INVERNO SUL SENTIERO DEI CRISTALLI

Sabato 14 dicembre camminata su un percorso di altissimo valore geologico e paesaggistico che si sviluppa nell’area di due comuni, La Morra e Cherasco per scoprire affascinanti e poco noti angoli di Langa avvolti nelle magiche atmosfere di fine autunno. Info: 339 65 75 703.

LA MORRA - VERDUNO: BISCOTTI DELLE FESTE

Sabato 14 dicembre, alle ore 15, presso la Casa Alpina di La Morra, il gruppo Avis La Morra-Verduno e il gruppo Alpini organizzano un laboratorio per bambini per imparare a preparare i biscotti delle feste secondo la ricetta di Babbo Natale. Info: 334 78 44 701 - 333 30 68 487.

***

MARMORA: MERCATINI

Domenica 15 dicembre tornano i mercatini di Natale nella borgata di Vernetti, a Marmora, in Valle Maira, con banchetti di deliziosi prodotti enogastronomici, opere di artigianato e piccole esibizioni musicali itineranti. Ingresso libero. Info: 0171/998 113 (Comune di Marmora) proloco@comune.marmora.cn.it

***

MAGLIANO ALFIERI: CONCERTI MERCATINO E BABBO NATALE

Domenica 15 dicembre, alle ore 11 nel castello, concerto del Liceo Musicale Da Vinci e a seguire pranzo organizzato dalla Pro Loco. Alle ore 15 concerto della Banda comunale “La Maglianese”. Mercatino dei prodotti tipici lungo le vie del paese, Babbo Natale itinerante e laboratorio decorazioni natalizie. Alle ore 17 nel salone “Riez” di frazione S. Antonio spettacolo “Cuntacuche” della Compagnia Teatro Moretta. Info: info@comune.maglianoalfieri.cn.it

***

MONDOVÌ: BABBO BIKERS

Domenica 15 dicembre, dalle 11.30 alle 15 torna l'evento solidale per i bambini della pediatria. Tantissimi temerari bikers sfideranno il freddo, accompagnati da macchine americane, maggiolini e auto storiche, organizzazione di Bikers for a dream onlus. Saranno presenti diversi intrattenimenti per grandi e piccini: voli vincolati su una mongolfiera per i bambini con offerta libera, il flash mob della scuola di danza Gravity, supereroi che si caleranno dal tetto dell'ospedale, 'La casa della polenta' e 'Il puffo viaggiatore'. Info: https://www.motoraduni.it

MONDOVÌ: DOLCEMIELE

Sabato 14 dicembre al Teatro Baretti è in programma lo spettacolo "Dolcemiele". Vendita abbonamenti e singoli biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito vivaticket.it

***

MONTÀ: UNA MONTAGNA DI MAGIA

Domenica 15 dicembre si terrà a Montà l'evento “Una montagna di magia”, con il mercatino di Natale, le animazioni per bambini, la polenta, i balli occitani...e altre sorprese. Inoltre alle ore 16 nella chiesa di San Michele, scambio di auguri natalizi con l’associazione corale Sanstefanese. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it

MONTÀ: SUL SENTIERO DEL LUPO

Domenica 15 dicembre, escursione pre-natalizia, nel territorio di Montà d’Alba, con percorso ad anello di circa 14 km e rientro nel pomeriggio. Ritrovo ore 10 presso il Centro Outdoor Park in SP168 a Montà d’Alba. Al ritorno sarà possibile prenotare la merenda sinoira degli Auguri e/o passeggiare nelle vie del paese e assaporare l’atmosfera festosa dei Mercatini di Natale. Evento a pagamento. Info: www.terrealte.cn.it

***

MONTEMALE: IN CARROZZA CON BABBO NATALE

Domenica 15 dicembre, dalle 13.30 si potrà andare in carrozza con babbo Natale lungo le vie di Montemale. Distribuzione bevande calde e vin brulè e alle 16.30 concerto nella parrocchiale di San Michele Arcangelo con il “Cuneo Gospel Choir”.

***

MOROZZO: FIERA NAZIONALE DEL CAPPONE

Domenica 15 dicembre, alle ore 10 inaugurazione della Fiera Nazionale del Cappone con la partecipazione della Filarmonica Morozzese e consegna del “Cappone d’Oro” (5a edizione). Alle 12 “Cappone no Stop” a cura delle Pro Loco di Morozzo e Consovero e alle 16 premiazioni delle migliori coppie di capponi. Per tutta la giornata saranno visitabili le esposizioni dei “Capponi di Morozzo” e dei volatili da cortile, la mostra mercato dei prodotti tipici e l’orto didattico a cura della Slow Food di Fossano. Escursioni naturalistiche nei dintorni di Morozzo dalle 9.30 alle 13 (info 328 66 59 568). Info: https://www.comune.morozzo.cn.it/

MOROZZO: CAPPELLA SANTO STEFANO

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, presso la cappella di Santo Stefano, visite guidate gratuite al ciclo di affreschi rapimento del Santo da parte del Diavolo. Info: 346 21 89 871.

***

NOVELLO: FIERA DI SANTA LUCIA E CAMMINATA

Domenica 15 dicembre, in occasione della Fiera di Santa Lucia, a Novello avrà luogo una facile camminata gratuita di circa 6 km, con ritrovo in Piazza Monviso alle 9.30. Termine previsto, per pranzo. La Fiera di Santa Lucia, propone il pranzo con le “Borgate da Gustare” menù a scelta. Al pomeriggio spettacolo di magia con il Mago Roger ed anche “Batima a Mejra” antica trebbiatura della meliga, bancarelle di artigiani e produttori locali per le vie novellesi. Per prenotazioni 328 67 81 450 – 347 88 45 083. Info: https://www.naturaltrek.it/

***

ORMEA: SULLE NEVI DELLA SIBERIA

Sabato 14 dicembre, alle ore 21, nel Nuovo Cinema Ormea, serata speciale dedicata all'avventura e alla montagna: Enzo Scian presenterà il suo viaggio "Sulle nevi della Siberia", raccontando in diretta le emozioni e le sfide affrontate. Dopo la proiezione del filmato, l'autore sarà disponibile per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Info: 0174/391101.

***

PEVERAGNO: CONCERTO DI NATALE

Domenica 15 dicembre, alle ore 20.45, presso il Centro Polifunzionale “A la Sousta”, Concerto di Natale della Banda Musicale, con brani originali per banda, colonne sonore e brani natalizi.

***

PIANFEI: CRUSÀ RUN

Sabato 14 dicembre spettacolo di magia alle ore 15.30 presso l’oratorio, a ingresso libero e prima edizione della Crusà Run, alle ore 17, con partenza 17.30 per una corsa/camminata goliardica. Divertimento assicurato per grandi e piccini. Info: 366 87 19 215 - 338 48 18 837.

***

PIOBESI D’ALBA: MERCATINO DI NATALE

Sabato 14 dicembre, dalle ore 14, in Piazza San Pietro a Piobesi d'Alba, ci sarà il mercatino di Natale con prodotti tipici e artigianato. Musica live con Spazio Yavanna, Esibizione Banda musicale, animazione con Cinema Vekkio, Gruppo trampolieri Familupis, Giro in carrozza di Natale.

Durante il pomeriggio, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, panettone offerti dalle Associazioni. Info: https://www.comune.piobesidalba.cn.it/

***

POCAPAGLIA: PRESEPE VIVENTE

Sabato 14 dalle 20.30 alle 23 e domenica 15 dicembre dalle 14.30 alle 17, Presepe Vivente del Borgo Aie nei cortili di via Rivà.

***

SALUZZO: SAPORI DI NATALE

Sabato 14 dicembre, alle ore 16, presso la Castiglia - Museo della Civiltà Cavalleresca "Sapori di Natale". Antichi odori e sapori di Natali lontani accompagneranno bambini e bambine in una visita sensoriale del Museo della Civiltà Cavalleresca che si concluderà con una divertente attività laboratoriale alla scoperta delle profumate pietanze del ricco banchetto natalizio alla corte dei Marchesi di Saluzzo. L’attività, dedicata a bambine e bambini dai 4 ai 9 anni. Il costo della visita sensoriale e del laboratorio sarà di 5 euro a partecipante, con la possibilità per gli accompagnatori di visitare i Musei della Castiglia a tariffa ridotta. Prenotazione obbligatoria. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SAVIGLIANO: UN MUSEO A PEZZETTINI

Sabato 14 dicembre alle ore 10.30 e domenica 15 dicembre alle ore 16.00 il Museo Civico e Gipsoteca Calandra, apre le sue porte per un’attività dedicata alle famiglie con bimbi dai 5 ai 10 anni con "Un Museo a pezzettini": scopri le opere del MUGI, componi il tuo puzzle e ritira il souvenir. Ingresso libero su prenotazione. Info: https://visitsavigliano.it/

***

SOMMARIVA DEL BOSCO: WITORCHESTRA IN CONCERTO

Domenica 15 dicembre, alle ore 18 presso il Teatro Bongioanni, “WitOrchestra” in concerto, presentata da L’Offerta Musicale.

***

TARANTASCA: PRESEPI ARTIGIANALI

Domenica 15 dicembre presso la chiesa di San Bernardo, esposizione di presepi artigianali. Info: 389 10 73 281.

***

VALDIERI: PRESEPE MECCANICO

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 31esima edizione del presepe meccanico presso Confraternita di Santa Croce. Visitabile dalle 15 alle 18.

***

VILLANOVA MONDOVÌ: FIERA DI SANTA LUCIA

Domenica 15 dicembre Fiera di Santa Lucia, tradizionale fiera mercatale che abbraccia corso Marconi, via Eula, via Roma e via XX Settembre sino a piazza della Rimembranza, con mercatini natalizi di artigianato e hobbistica con espositori provenienti da tutta la provincia di Cuneo, dalla vicina Liguria e da altre regioni d'Italia. Distribuzione di cioccolata calda, caldarroste e vin brulè a cura dalle associazioni villanovesi di volontariato. Info: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it.