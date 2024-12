Volley A1F. Cuneo, la svolta passa da Vallefoglia. Primasso: "Dobbiamo uscire da questo momento negativo"

Dopo il sonoro KO infrasettimanale con Il Bisonte Firenze, domani, domenica 15 dicembre, le ragazze della Honda Olivero Cuneo scenderanno di nuovo in campo al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Con la sconfitta incassata mercoledì sera, la situazione per le Gatte si fa più difficile. Le giocatrici cuneesi guidate da Lorenzo Pintus, infatti, condividono ora l'ultima posizione in classifica con la SMI Roma Volley.

Domenica si disputerà l'ultima giornata del girone d'andata e la Honda Olivero Cuneo affronterà le ragazze della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Un match che potrebbe essere definito come la partita degli ex, a partire dagli allenatori Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli, i due coach che hanno allenato le biancorosse dal 2017, quando le Gatte erano in A2, al 2022, per un totale di quattro stagione in A1.

Ma ci sono tanti ex anche tra le giocatrici di entrambe le formazioni. Nel roster pesarese figurano infatti l'opposta Erblira Bici (a Cuneo nella stagione 2020-2021), le schiacciatrici Alice Degradi (stagioni 2020-2021 e 2021-2022) e Gaia Giovannini (2020-2021 e 2021-2022) e la centrale Sonia Candi (2019-2020 e 2020-2021). Tra le fila di Cuneo ci sono invece Agnese Cecconello e Sara Panetoni, che hanno disputato proprio a Vallefoglia la scorsa stagione. Anche Ana Bjelica ha vestito la maglia biancoverde nella stagione 2021-2022.

I molti ex da entrambe le parti rendono questa sfida particolarmente significativa, soprattutto per le Gatte, che si trovano davanti a un match cruciale. Fare punti contro Vallefoglia, attualmente ottava, è indispensabile non solo per smuovere la classifica, ma anche per inviare un messaggio chiaro: le Gatte ci sono e vogliono combattere. Tuttavia, i fantasmi della scorsa stagione sembrano riaffacciarsi, e sarà fondamentale una reazione di carattere per dimostrare ai tifosi che quest'anno la storia sarà diversa.

Queste le parole di Gino Primasso, direttore sportivo della società biancorossa, ai microfoni della Lega Pallavolo Femminile: "Contro Vallefoglia sarà un’altra partita difficile, ma le nostre ragazze ed il nostro staff devono riuscire ad uscire insieme da questo momento negativo. Dobbiamo pensare un pallone alla volta, evitando di caricarci sulle spalle grandi ansie e paure che non hanno senso. Questo deve essere il nostro mantra per portarci tutti insieme fuori da un momento difficile".

Appuntamento quindi a domenica 15 dicembre al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Inizio alle ore 16:00. Ricordiamo che il match verrà trasmesso in diretta sulle piattaforme Dazn e VBTV.