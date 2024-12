Volley A2M. Silvia Canale, Team manager di Cuneo che tutti vorrebbero avere: "Con Pineto sarà un bel test" [VIDEO]

Appuntamento con la dodicesima giornata di andata della regular season di A2 domani pomeriggio, domenica 15 dicembre. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo è impegnata nella lunga trasferta in terra abruzzese, dove alle ore 18 affronterà i padroni di casa dell'Abba Pineto.

Dopo aver ascoltato ieri le parole di Lorenzo Codarin, abbiamo scambiato quattro chiacchiere anche con la Team Manager della squadra piemontese Silvia Canale.

Una figura importantissima nell'economia della squadra: Silvia organizza e predispone ogni dettaglio "materiale", ma sa lavorare altrettanto bene sull'aspetto psicologico dei ragazzi. Canale, esperienza da vendere anche in Superlega, è la Team Manager che tutti vorrebbero avere.

Che campionato è quello della A2 di quest'anno?

"Un torneo che personalmente in questa stagione trovo davvero divertente. Non ci sono squadre schiacciasassi, ma neppure materasso, quindi ogni settimana è possibile una sorpresa. Questa è una situazione davvero stimolante, che spinge tutti a stare con le antenne dritte. E gli scivoloni sono dietro l'angolo: non appena uno non riesce a performare al meglio inciampa. Anche nettamente e su campi inaspettati".

Per quanto riguarda la tua squadra, sei contenta di come si sta esprimendo?

"Sì, credo stia facendo un buon percorso. Con alcuni momenti di difficoltà, ma non dimentichiamoci è stata costruita per venire fiori nella seconda parte del campionato, quando il tutto culminerà con la parte più stimolante della stagione: i playoff. C'è ancora da affinare l'affiatamento, d'altra giochiamo con quello che è il sestetto "titolare" da appena tre partite. Tutti gli effettivi che hanno giocato fiora hanno però dato il loro contributo".

Ti riferisci a Davide Brignach?

"Sì, ma non solo. Davide ha fatto più di quanto onestamente ci si aspettasse. Sapevamo che avrebbe avuto spazio all'inizio, ma onestamente non mi aspettavo giocasse con tanta sfrontatezza e tranquillità. Tanti dei punti che abbiamo sono passati con lui in campo. Ora sta entrando a pieno diritto Giulio Pinali e sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. Spero davvero non abbia altri intoppi a livello fisico, non lo meriterebbe visto l'impegno e la dedizione che mette".

Su cosa pensi ci sia da migliorare a livello tecnico?

"Dobbiamo ancora lavorare sulla continuità della battuta, ma stiamo insistendoci da settimane. I battitori ci sono , credo sia questione di adattamento".

Infine uno sguardo agli avversari di domani

"Andiamo su un campo complicato. Pineto sta giocando bene e in casa ha fatto scalpi eccellenti, come il 3-0 inflitto a Ravenna. Il loro palazzetto è un piccolo catino che quando le cose girano per il verso giusto s'infiamma grazie al tifo del pubblico. Può essere un vantaggio per loro, ma proprio per questo credo sia un buon test per la nostra squadra".

Il video dell'intervista QUI SOTTO