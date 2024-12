All'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi iniziata la sperimentazione di percorsi con metodologia Clil

È iniziata presso l'Istituto Arimondi Eula, nelle sedi di Savigliano e Racconigi, la sperimentazione di percorsi con metodologia Clil: si tratta di attività in classe che prevedono la presenza di una docente madrelingua, Anna Kirkham, che dialoga in inglese, nel corso di un ciclo di lezioni, con gli studenti di tutte le classi terze dell'Istituto.

Il progetto costituisce una novità rilevante sul piano formativo ed educativo. Gli incontri prevedono infatti conversazioni in inglese su temi di educazione civica, trasversali a diverse materie non linguistiche. L'iniziativa si inquadra nell'utilizzo da parte delle scuola saviglianese e racconigese dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 3.1, sui quali la scuola ha lavorato. "Lo sviluppo delle abilità linguistiche - dicono dall'Istituto - risulta sempre fondamentale per stabilire buone relazioni e comunicare con efficacia in ambito internazionale, una dimensione alla quale sempre più studenti guardano con estremo interesse". Altre iniziative innovative sono proposte dall' Arimondi Eula nell'ambito delle Stem (discipline scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche), della multimedialità e della robotica, per una didattica costantemente al passo coi tempi.

L’I.I.S. Arimondi Eula nelle sedi di Savigliano e di Racconigi ha le porte aperte per le visite di orientamento degli studenti delle classi terze medie sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 14.30 alle ore 18.