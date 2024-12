Oltre 250 iscritti a Ceva per la corsa "Corri con Babbo Natale [FOTO]

Ringraziamo Graziella Chiesa per le foto

Sono stati ben 253 gli iscritti all’edizione 2024 di "Corri con Babbo Natale" a Ceva.

La corsa - non competitiva - in costume ha attraversato le vie del centro nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre. L’evento organizzato dall'AsCom Confcommercio Ceva e dal Comune, con il sostegno di fondazione, in collaborazione con numerose associazioni locali e sportive, ha visto inoltre la preziosa collaborazione degli AIB e della Protezione Civile.

A scaldare i babbi cioccolato calda, vin brulé e altre delizie, non poteva mancar ovviamente il panettone. Tante le iniziative collaterali organizzate nella cornice dell'evento: trucca bimbi e dj set baby dance con la scuola di danza "Doppie punte."

All’evento hanno partecipato anche tutte le scuole locali di ogni ordine e grado per conquistare il premio per la classe più numerosa. Per ogni quota d’iscrizione un euro sarà devoluto all’associazione gli aquiloni.